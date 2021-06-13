У сезон фруктів та ягід можна приготувати смачні та вітамінні коктейлі, які сподобаються усім.
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Смузі готують з додаванням полуниці, молока або натурального йогурту, цукру або меду. Також додають м'яту, вівсяні пластівці. За бажанням можна додати лід.
Смузі з полуницею/ Фото Pexels
Як приготувати полуничний смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 49 ккал
- Полуницю ретельно помийте, почистіть від зелених листочків, наріжте скибочками.
- Ягоди викладіть у блендер, додайте цукор або мед, влийте молоко, подрібніть у блендері до однорідної консистенції.
Смузі з полуницею і бананом/ Фото Freepik
Як приготувати полунично-банановий смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 85 ккал
- Полуницю помийте, почистіть, розріжте навпіл.
- Банан почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- М'яту помийте.
- У блендер викладіть полуницю, банан, подрібніть.
- Далі – влийте молоко, додайте цукор або мед, кілька листочків м'яти, подрібніть до однорідної консистенції.
- Вилийте смузі у склянки, задекоруйте скибочками полуниці та листочками м'яти.
Полуничний смузі з вівсянкою/ Фото Pexels
Як приготувати полунично-вівсяний смузі
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 97 ккал
- Полуницю помийте, почистіть, викладіть у блендер, додайте мед, подрібніть.
- Далі – влийте молоко, додайте вівсяні пластівці, подрібніть до однорідної консистенції.
- Розлийте коктейль у склянки, додайте соломинки, задекоруйте скибочками полуниці. Смачного!