Как приготовить клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного завтрака

13 июня 2021 , 10:29
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Источник:

24 канал

Фруктовый смузи – полезный и питательный коктейль. Мы подготовили для вас рецепты напитка, которые вы можете приготовить на завтрак. Запишите себе рецепт.

В сезон фруктов и ягод можно приготовить вкусные и витаминные коктейли, которые понравятся всем.

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Смузи готовят с добавлением клубники, молока или натурального йогурта, сахара или меда. Также добавляют мяту, овсяные хлопья. По желанию можно добавить лед.

Смузи с клубникой / Фото Pexels​

Как приготовить клубничный смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 49 ккал
Ингредиенты:
– 200 граммов клубники;
– 120 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 1 столовая ложка сахара или меда.
  1. Клубнику тщательно помойте, очистите от зеленых листочков, нарежьте ломтиками.
  2. Ягоды выложите в блендер, добавьте сахар или мед, влейте молоко, измельчите в блендере до однородной консистенции.

Смузи с клубникой и бананом/ Фото Freepik

Как приготовить клубнично-банановый смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
Ингредиенты:
– 100 граммов клубники;
– 1 банан;
– 200 миллилитров молока или натурального йогурта;
– веточка мяты;
– 1 столовая ложка сахара или меда.
  1. Клубнику помойте, очистите, разрежьте пополам.
  2. Банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  3. Мяту помойте.
  4. В блендер выложите клубнику, банан, измельчите.
  5. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции.
  6. Вылейте смузи в стакан, задекорируйте ломтиками клубники и листочками мяты.

Клубничный смузи с овсянкой​/ Фото Pexels

Как приготовить клубнично-овсяный смузи

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 97 ккал
Ингредиенты:
– 300 граммов клубники;
– 250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 3 столовых ложки овсяных хлопьев;
– 1 столовая ложка сахара или меда.
  1. Клубнику помойте, очистите, выложите в блендер, добавьте мед, измельчите.
  2. Далее – влейте молоко, добавьте овсяные хлопья, измельчите до однородной консистенции.
  3. Разлейте коктейль по стаканам, добавьте соломинки, задекорируйте ломтиками клубники. Приятного  аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева