Красный ягодный соус к мясу: рецепт от "адского шефа" Алекса Якутова

Существует много вкусных соусов к мясу: на сливках, из томатов или разнообразных специй. Главный шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня", что уже осенью стартует на Новом канале, Алекс Якутов поделился с читателями соусом к мясу из красных ягод. Вы с легкостью можете приготовить его дома из малины, клубники или вишни.

Обычно кисло-сладкие соусы подают к десертам, но и с мясом они прекрасно сочетаются, подчеркивают вкус и добавляют аромат к блюду.

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Ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов.



Шеф-повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт соуса к мясу из красных ягод

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 3 – 4



Клубничный соус / Фото Новый канал

Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и отправьте ее в кастрюлю. Засыпьте ягоды сахаром и поставьте на огонь. Доведите клубнику до кипения. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите соус около пяти минут. Охладите клубничный соус и перебейте его в блендере. Перелейте его обратно в кастрюлю и влейте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут. Снова охладите клубничный соус и подавайте к готовому мясу. Приятного аппетита!

– 1 кг клубники;– щепотка соли;– 1 ст. л. имбиря;– 1 ст. л. бальзамического уксуса;– 100 г сахара;– 1 шт. острого перца чили;– половина лимона.