Красный ягодный соус к мясу: рецепт от "адского шефа" Алекса Якутова
30 июля 2021 , 10:44Читати новину українською
Источник:Новый канал
Существует много вкусных соусов к мясу: на сливках, из томатов или разнообразных специй. Главный шеф-повар реалити-шоу "Адская кухня", что уже осенью стартует на Новом канале, Алекс Якутов поделился с читателями соусом к мясу из красных ягод. Вы с легкостью можете приготовить его дома из малины, клубники или вишни.
Обычно кисло-сладкие соусы подают к десертам, но и с мясом они прекрасно сочетаются, подчеркивают вкус и добавляют аромат к блюду.
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Ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов.
Шеф-повар Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт соуса к мясу из красных ягод
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
Клубничный соус / Фото Новый канал
– 1 кг клубники;
– щепотка соли;
– 1 ст. л. имбиря;
– 1 ст. л. бальзамического уксуса;
– 100 г сахара;
– 1 шт. острого перца чили;
– половина лимона.
- Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и отправьте ее в кастрюлю. Засыпьте ягоды сахаром и поставьте на огонь.
- Доведите клубнику до кипения.
- Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите соус около пяти минут.
- Охладите клубничный соус и перебейте его в блендере.
- Перелейте его обратно в кастрюлю и влейте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок.
- На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
- Снова охладите клубничный соус и подавайте к готовому мясу. Приятного аппетита!