Обычно кисло-сладкие соусы подают к десертам, но и с мясом они прекрасно сочетаются, подчеркивают вкус и добавляют аромат к блюду.

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Ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов.

Алекс Якутов
Шеф-повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт соуса к мясу из красных ягод

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4

соус
Клубничный соус / Фото Новый канал

  1. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и отправьте ее в кастрюлю. Засыпьте ягоды сахаром и поставьте на огонь.
  2. Доведите клубнику до кипения.
  3. Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите соус около пяти минут.
  4. Охладите клубничный соус и перебейте его в блендере.
  5. Перелейте его обратно в кастрюлю и влейте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок.
  6. На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
  7. Снова охладите клубничный соус и подавайте к готовому мясу. Приятного аппетита!