Обычно кисло-сладкие соусы подают к десертам, но и с мясом они прекрасно сочетаются, подчеркивают вкус и добавляют аромат к блюду.
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Ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов.
Шеф-повар Алекс Якутов / Фото Новый канал
Рецепт соуса к мясу из красных ягод
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
Клубничный соус / Фото Новый канал
- Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и отправьте ее в кастрюлю. Засыпьте ягоды сахаром и поставьте на огонь.
- Доведите клубнику до кипения.
- Когда сахар растворится, добавьте тертый имбирь, соль и перец чили без семян. Варите соус около пяти минут.
- Охладите клубничный соус и перебейте его в блендере.
- Перелейте его обратно в кастрюлю и влейте бальзамический уксус и выжатый из половины лимона сок.
- На небольшом огне варите соус, помешивая, до желаемой густоты. Это займет примерно 15 минут.
- Снова охладите клубничный соус и подавайте к готовому мясу. Приятного аппетита!