Обычно кисло-сладкие соусы подают к десертам, но и с мясом они прекрасно сочетаются, подчеркивают вкус и добавляют аромат к блюду.

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Ароматным получается соус из клубники. Именно его и советует приготовить Шеф "Адской кухни" Алекс Якутов.



Шеф-повар Алекс Якутов / Фото Новый канал

Рецепт соуса к мясу из красных ягод

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 3 – 4



Клубничный соус / Фото Новый канал

Ингредиенты:

– 1 кг клубники;

– щепотка соли;

– 1 ст. л. имбиря;

– 1 ст. л. бальзамического уксуса;

– 100 г сахара;

– 1 шт. острого перца чили;

– половина лимона.