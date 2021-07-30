Зазвичай кисло-солодкі соуси подають до десертів, але і з м'ясом вони чудово поєднують та підкреслюють смак і додають аромату до страви.
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Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф "Пекельної кухні"Алекс Якутов.
Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал
Рецепт соусу до м'яса з червоних ягід
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
Полуничний соус / Фото Новий канал
- Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та відправте її в каструлю. Засипте ягоди цукром та поставте на вогонь.
- Доведіть полуницю до кипіння.
- Коли цукор розчиниться додайте тертий імбир, сіль і перець чилі без насіння. Варіть соус близько п'яти хвилин.
- Охолодіть полуничний соус та перебийте його в блендері.
- Перелийте його назад в каструлю та влийте бальзамічний оцет і вичавлений з половини лимона сік.
- На невеликому вогні варіть соус, помішуючи, до бажаної густоти. Це займе приблизно 15 хвилин.
- Знову охолодіть полуничний соус та подавайте до готового м'яса. Смачного!