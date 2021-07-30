Зазвичай кисло-солодкі соуси подають до десертів, але і з м'ясом вони чудово поєднують та підкреслюють смак і додають аромату до страви.

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Найароматнішим виходить соус з полуниці. Саме його і радить приготувати Шеф "Пекельної кухні"Алекс Якутов.



Шеф-кухар Алекс Якутов / Фото Новий канал

Рецепт соусу до м'яса з червоних ягід

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4



Полуничний соус / Фото Новий канал

Інгредієнти:

– 1 кг полуниці;

– дрібка солі;

– 1 ст. л. імбиру;

– 1 ст. л. бальзамічного оцту;

– 100 г цукру;

– 1 шт. гострого перцю чилі;

– половина лимону.