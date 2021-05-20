Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и оригинального торта Фрезье на своей странице в инстаграм.
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Чтобы приготовить торт из клубники вам нужны обычные продукты, немного магии и десерт готов!
Фрезье Рецепт
- Разогрейте духовку на 165 градусов в режиме Конвекция.
- Для приготовления бисквита взбейте яйца и желток с сахаром.
- Растопите сливочное масло, добавьте к яйцам, перемешайте.
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте муку с разрыхлителем, деликатно вымешайте массу.
- Вылейте тесто в круглую форму, отправьте выпекаться на 30 – 35 минут до готовности.
- Остудите готовый бисквит, снимите его с формы и срежьте верхушку. У вас должно получиться две лепешки.
- Для приготовления крема залейте желатин водой, дайте набухнуть в течение 10 минут.
- Смешайте желтки с сахаром, добавьте муку и кукурузный крахмал – перемешайте.
- Прогрейте молоко до пара, половину добавьте к желткам, перемешайте до однородной консистенции.
- Верните молоко с желтками в кастрюлю. При постоянном помешивании доведите смесь до кипения, кипятите 30 секунд.
- Добавьте фисташковую пасту, желатиновую массу, сливочное масло и перемешайте. Накройте пищевой пленкой в контакт и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа.
- Взбейте сливки с сыром маскарпоне до мягких пиков.
- Взбейте основу для крема, соедините со взбитыми сливками и перемешайте. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой 10 – 12 миллиметров.
- Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле сахар и воду, доведите до кипения и охладите.
- Берем кольцо диаметром 18 см и ставим его на золотую подложку. Выкладываем бордюрной ленты внутри формы, на борта – эта лента будет держать форму торта, когда мы снимем металлическую форму.
- На дно кольца выкладываем бисквитный корж, поливаем сиропом. По краям у нас свободный 1 см, его нужно заполнить кремом. Выкладываем на крем клубнику срезом до бордюрной ленты.
- Закрываем клубнику кремом, наполняем серединку клубникой и кремом. Выкладываем сверху еще один корж с сиропом. Смазываем тонким слоем крема "Дипломат". Разровняйте крем спатулой и поставьте торт в холодильник на 30-40 минут.
- Декорируем верх торта с клубникой меренгой. Выкладываем несколько кусочков клубники и мяты. Металлическую форму с торта снимайте непосредственно перед подачей его на праздничный стол. Приятного аппетита!
Рецепт французского торта Фрезье – видео: