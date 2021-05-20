Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного та оригінального торта Фрезьє на своїй сторінці в інстаграм.
Читайте також Ліза Глінська відновила свої майстер-класи по кондитерському мистецтву: де проходитиме навчання
Щоб приготувати торт з полуниці вам потрібні звичайні продукти, трішки магії та десерт готовий!
Рецепт Фрезьє
- Розігрійте духовку на 165 градусів в режимі Конвекція.
- Для приготування бісквіта збийте яйця і жовток з цукром.
- Розтопіть вершкове масло, додайте до яєць, перемішайте.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, делікатно вимішайте масу.
- Вилийте тісто в круглу форму, відправте випікатися на 30 – 35 хвилин до готовності.
- Охолодіть готовий бісквіт, зніміть його з форми та зріжте верхівку. У вас повинно вийти два коржі.
- Для приготування крему залийте желатин водою, дайте набухнути протягом 10 хвилин.
- Змішайте жовтки з цукром, додайте борошно і кукурудзяний крохмаль – перемішайте.
- Прогрійте молоко до пари, половину додайте до жовтків, перемішайте до однорідної консистенції.
- Поверніть молоко з жовтками в каструлю. При постійному помішуванні доведіть суміш до кипіння, кип'ятіть 30 секунд.
- Додайте фісташкову пасту, желатинову масу, вершкове масло і перемішайте. Накрийте харчовою плівкою в контакт і поставте в холодильник на 2 – 3 години.
- Збийте вершки з сиром маскарпоне до м'яких піків.
- Збийте основу для крему, з'єднайте зі збитими вершками та перемішайте. Перекладіть крем в кондитерський мішок з круглою насадкою 10 – 12 міліметрів.
- Для приготування сиропу змішайте в каструлі цукор та воду, доведіть до кипіння та охолодіть.
- Беремо кільце діаметром 18 см та ставимо його на золоту підложку. Викладаємо бордюрну стрічку всередині форми, на борти – ця стрічка буде тримати форму торта, коли ми знімемо металеву форму.
- На дно кільця викладаємо бісквітний корж, поливаємо сиропом. По краях у нас вільний 1 см, його потрібно заповнити кремом. Викладаємо на крем полуницю зрізом до бордюрної стрічки.
- Закриваємо полуницю кремом, наповнюємо серединку полуницею та кремом. Викладаємо зверху ще один корж з сиропом. Змащуємо тонким шаром крему “Дипломат”. Розрівняйте крем спатулою та поставте торт в холодильник на 30-40 хвилин.
- Декоруємо верх торта з полуницею меренгою. Викладаємо кілька шматочків полуниці та м'яти. Металічну форму з торта знімайте безпосередньо перед подачею його на святковий стіл. Смачного!
Рецепт французького торта Фрезьє – відео: