Лиза Глинская – известная украинская кондитер, победительница 2 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" и судья 1 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы".

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Девушка призналась на своей инстаграм странице, что ее частенько спрашивают о возобновлении мастер-классов, которые Глинская активно проводила до начала пандемии. Чтобы ответить всем поклонникам одновременно кондитер выложила последние новости о мастер-классах в публикации.

Лиза Глинская решила возобновить "живое" обучение и уже с июля этого года стартует два новых мастер-класса, которые будут проходить в Киеве. Точнее, один двухдневный мастер-класс и десятидневный базовый курс по кондитерскому искусству.

Записаться на учебу к кондитеру могут все желающие, правда, количество мест ограничено – долго не раздумывайте.