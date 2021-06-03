Клубничный трайфл: простой рецепт английского десерта

Что такое трайфл? Как готовить необычный десерт? Мы подготовили для вас простой рецепт сладкого блюда, которое вы с легкостью приготовите дома.
Трайфл – десерт английской кухни, который готовится из бисквитного теста, пропитанное вином или фруктовым соком, с заварным кремом, желе, взбитыми сливками. Все ингредиенты выкладывают в стеклянную посуду слоями.
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Десерт создан в 1596 году. В рецепте указано процесс приготовления заварного густого крема, пропитанного розовой водой с сахаром и имбирем. Позже этот рецепт усовершенствовали – начали добавлять яйца, фрукты и желе.
Трайфл популярный в Англии, Шотландии и США. Также существует несколько видов десерта.
Рецепт десерта
- Время: 1 час 25 минут
- Порции: 4
- Калорийность на 100 граммов: 229
Ингредиенты:
– 300 граммов клубники;
– 100 граммов сахара;
– 200 граммов крем-сыра;
– 200 граммов сливок 33%;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 1/2 столовой ложки лимонного сока;
– 300 граммов бисквита;
– ванильный сахар;
– мята.
Ингредиенты для теста:
– 3 яйца;
– 120 граммов сахара;
– 150 граммов муки.
- Клубнику помойте, очистите, часть нарежьте ломтиками, другую – измельчите в пюре.
Свежая клубника / Фото Unsplash
- Для приготовления бисквита взбейте яйца, добавьте муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. В форму для выпекания выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут. Оставьте на 10 минут в духовке. Готовый бисквит, нарежьте кубиками.
Готовый бисквит / Фото Pexels
- В миске взбейте миксером сливки. Отдельно взбейте – сливочный крем-сыр.
Приготовление крема / Фото Unsplash
- Далее – добавьте пудру, ванильный сахар, влейте взбитые сливки, аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Отправьте в холодильник на 25 минут.
Трайфл / Фото Pexels
- В прозрачные стаканы выложите слоями ломтики клубники, бисквит, клубничное пюре, сливочный крем, задекорируйте клубникой и мятой. Приятного аппетита!