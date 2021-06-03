Трайфл – десерт английской кухни, который готовится из бисквитного теста, пропитанное вином или фруктовым соком, с заварным кремом, желе, взбитыми сливками. Все ингредиенты выкладывают в стеклянную посуду слоями.

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Десерт создан в 1596 году. В рецепте указано процесс приготовления заварного густого крема, пропитанного розовой водой с сахаром и имбирем. Позже этот рецепт усовершенствовали – начали добавлять яйца, фрукты и желе.

Трайфл популярный в Англии, Шотландии и США. Также существует несколько видов десерта.

Рецепт десерта

  • Время: 1 час 25 минут
  • Порции: 4
  • Калорийность на 100 граммов: 229
  1. Клубнику помойте, очистите, часть нарежьте ломтиками, другую – измельчите в пюре.

Свежая клубника / Фото Unsplash

  1. Для приготовления бисквита взбейте яйца, добавьте муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. В форму для выпекания выложите тесто.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут. Оставьте на 10 минут в духовке. Готовый бисквит, нарежьте кубиками.

Готовый бисквит / Фото Pexels

  1. В миске взбейте миксером сливки. Отдельно взбейте – сливочный крем-сыр.

Приготовление крема / Фото Unsplash

  1. Далее – добавьте пудру, ванильный сахар, влейте взбитые сливки, аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Отправьте в холодильник на 25 минут.

Трайфл / Фото Pexels

  1. В прозрачные стаканы выложите слоями ломтики клубники, бисквит, клубничное пюре, сливочный крем, задекорируйте клубникой и мятой. Приятного аппетита!