Трайфл – десерт английской кухни, который готовится из бисквитного теста, пропитанное вином или фруктовым соком, с заварным кремом, желе, взбитыми сливками. Все ингредиенты выкладывают в стеклянную посуду слоями.

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Десерт создан в 1596 году. В рецепте указано процесс приготовления заварного густого крема, пропитанного розовой водой с сахаром и имбирем. Позже этот рецепт усовершенствовали – начали добавлять яйца, фрукты и желе.

Трайфл популярный в Англии, Шотландии и США. Также существует несколько видов десерта.

Рецепт десерта

Время: 1 час 25 минут

1 час 25 минут Порции: 4

4 Калорийность на 100 граммов: 229

Ингредиенты:

– 300 граммов клубники;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов крем-сыра;

– 200 граммов сливок 33%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 1/2 столовой ложки лимонного сока;

– 300 граммов бисквита;

– ванильный сахар;

– мята. Ингредиенты для теста:

– 3 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 150 граммов муки.

Клубнику помойте, очистите, часть нарежьте ломтиками, другую – измельчите в пюре.

Свежая клубника / Фото Unsplash

Для приготовления бисквита взбейте яйца, добавьте муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. В форму для выпекания выложите тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35 минут. Оставьте на 10 минут в духовке. Готовый бисквит, нарежьте кубиками.

Готовый бисквит / Фото Pexels

В миске взбейте миксером сливки. Отдельно взбейте – сливочный крем-сыр.

Приготовление крема / Фото Unsplash

Далее – добавьте пудру, ванильный сахар, влейте взбитые сливки, аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Отправьте в холодильник на 25 минут.

Трайфл / Фото Pexels