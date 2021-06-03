Трайфл – десерт англійської кухні, який готується з бісквітного тіста, просочений вином або фруктовим соком, із заварним кремом, желе, збитими вершками. Всі інгредієнти викладають у скляний посуд шарами.

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Десерт створено 1596 року. У рецепті зазначено про процес приготування заварного густого крему, просоченого рожевою водою з цукром та імбиром. Пізніше цей рецепт удосконалили – почали додавати яйця, фрукти та желе.

Трайфл популярний в Англії, Шотландії та США. Також існує кілька різновидів десерту.

Рецепт десерту

Час: 1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин Порції: 4

4 Калорійність на 100 грамів: 229

Інгредієнти:

– 300 грамів полуниці;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів крем-сиру;

– 200 грамів вершків 33%;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1/ 2 столової ложки лимонного соку;

– 300 грамів бісквіту;

– ванільний цукор;

– м'ята. Інгредієнти для тіста:

– 3 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 150 грамів борошна.

Полуницю помийте, почистіть, частину наріжте скибочками, іншу – подрібніть у пюре.

Свіжа полуниця/ Фото Unsplash

Для приготування бісквіта збийте яйця, додайте борошно, цукор, перемішайте до однорідної консистенції. У форму для випікання викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35 хвилин. Залиште на 10 хвилин у духовці. Готовий бісквіт, наріжте кубиками.

Готовий бісквіт/ Фото Pexels

У мисці збийте міксером вершки. Окремо збийте – вершковий крем-сир.

Приготування крему/ Фото Unsplash

Далі – додайте пудру, ванільний цукор, влийте збиті вершки, акуратно перемішайте до однорідної консистенції. Відправте у холодильник на 25 хвилин.

Трайфл/ Фото Pexels