Княжий век: пляцок с маком, шоколадом и орехами

16 декабря 2021 , 22:31
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Это не просто пляцок, это настоящий кондитерский шедевр, который собственноручно приготовила украинская кулинарка Лилия Цвит. Непременно приготовьте его дома для семьи или на празднование в кругу друзей.

Рецепт авторского пляцка "Княжий век" от Лилии Цвит

  • Время: 12 часов
  • Порции: 8 – 12

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Пляцок "Княжий век" / Скриншот с видео Лилии Цвит

Ингредиенты для шоколадных коржей:
– 4 сырых яйца;
– 100 грамм сахара;
– 130 грамм сметаны;
– 100 грамм сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 40 грамм какао;
– 200 грамм муки.
Для маковых коржей:
– 250 грамм мака;
– 5 сырых желтков;
– 100 грамм сливочного масла;
– 100 грамм сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 грамм муки.
Для белкового коржа:
– 5 яичных белков;
– 200 грамм сахара;
– 250 грамм орехов;
– 30 грамм муки;
– 1 столовая ложка крахмала.
Для крема:
– 500 миллилитров молока;
– 2 сырых куриных яйца;
– 200 грамм сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 70 грамм крахмала;
– 400 грамм сливочного масла.

Приготовление:

  1. Подготовьте форму 32х22 сантиметра.
  2. Для приготовления шоколадных коржей смешайте какао, муку, разрыхлитель, сахар. Все перемешайте.
  3. Отдельно смешайте все жидкие ингредиенты. Они должны быть комнатной температуры. Взбейте миксером до однородности.
  4. Смешайте жидкие и сухие ингредиенты и взбейте миксером на низких оборотах.
  5. Выпекайте корж в духовке при 170 градусах 30 минут. Готовый бисквит перережьте на две половины, или сразу выпекайте два отдельных коржа 32х22 сантиметра.
  6. Для маковых коржей запарьте мак. Предварительно перебейте его, далее залейте водой, чтобы было в равных частях.
  7. Варите мак на маленьком огне, постоянно перемешивая, пока не выкипит вода.
  8. Охлажденный мак смешайте с желтками, растопленным маслом и сахаром. Перемешайте.
  9. В конце добавьте муку, соединенную с разрыхлителем.
  10. Испеките корж аналогично шоколадному, при температуре 170 градусов, 20 минут. Разрежьте его пополам, или сразу выпекайте два отдельных коржа 32х22 сантиметра.
  11. Для белкового коржа измельчите орехи, добавьте крахмал и муку и перемешайте.
  12. Взбейте яичные белки с сахаром до консистенции густой и устойчивой пены.
  13. Смешайте орехи со взбитыми белками и выложите на форму меньшего размера, ведь такой корж у нас только один.
  14. Для крема в сотейнике смешайте молоко, яйца и сахар. Добавьте крахмал и перемешайте. Варите крем на медленном огне, постоянно помешивая, пока он не загустеет.
  15. Готовую заготовку на крем снимите с плиты и остудите при комнатной температуре накрыв ее слоем пищевой пленки "в контакт".
  16. Взбейте миксером мягкое сливочное масло, добавляя к нему небольшими порциями застывшую массу для крема.
  17. Собираем пляцок:
  • шоколадный корж;
  • крем;
  • маковый корж;
  • крем;
  • белковый корж;
  • крем;
  • маковый корж;
  • крем;
  • шоколадный корж.
  1. Смажьте пирог растопленным шоколадом и отправьте на 6 – 8 часов настояться.
  2. Разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления пляцка "Княжий век" от Лилии Цвит:

 

 

Автор: Богданна Рибак