Рецепт авторського пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт
- Час: 12 годин
- Порції: 8 – 12
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Пляцок "Княжа доба" / Скріншот з відео Лілії Цвіт
Приготування:
- Підготуйте форму 32х22 сантиметри.
- Для приготування шоколадних коржів змішайте какао, борошно, розпушувач, цукор. Все перемішайте.
- Окремо змішайте всі рідкі інгредієнти. Вони мають бути кімнатної температури. Збийте міксером до однорідності.
- Змішайте рідкі та сухі інгредієнти та збийте міксером на низьких обертах.
- Випікайте корж в духовці при 170 градусах 30 хвилин. Готовий бісквіт переріжте на дві половини, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
- Для макових коржів запарте мак. Попередньо перебийте його, далі залийте водою, щоб було в рівних частинах.
- Варіть мак на маленькому вогні, постійно перемішуючи, доки не википить вода.
- Охолоджений мак змішайте з жовтками, розтопленим маслом та цукром. Перемішайте.
- Наприкінці додайте борошно з'єднане з розпушувачем.
- Випечіть корж аналогічно шоколадному, при температурі 170 градусів, 20 хвилин. Розріжте його навпіл, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
- Для білкового коржа подрібніть горіхи, додайте крохмаль та борошно і перемішайте.
- Збийте яєчні білки з цукром до консистенції густої і стійкої піни.
- Змішайте горіхи зі збитими білками та викладіть на форму меншого розміру, адже такий корж в нас тільки один.
- Для крему у сотейнику змішайте молоко, яйця та цукор. Додайте крохмаль та перемішайте. Варіть крем на повільному вогні, постійно помішуючи, доки він не загусне.
- Готову заготовку на крем зніміть з плити, та охолодіть при кімнатній температурі накривши його шаром харчової плівки "в контакт".
- Збийте міксером м'яке вершкове масло додаючи до нього невеликими порціями застиглу масу для крему.
- Збираємо пляцок:
- шоколадний корж;
- крем;
- маковий корж;
- крем;
- білковий корж;
- крем;
- маковий корж;
- крем;
- шоколадний корж.
- Змастіть пляцок розтопленим шоколадом та відправте на 6 – 8 годин настоятися.
- Розріжте пляцок на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт: