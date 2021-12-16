Рецепт авторського пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт

  • Час: 12 годин
  • Порції: 8 – 12

Читайте також Три легкі страви азійської кухні: локшина з курячими стегнами, неми та рис з крильцями


Пляцок "Княжа доба" / Скріншот з відео Лілії Цвіт

Приготування:

  1. Підготуйте форму 32х22 сантиметри.
  1. Для приготування шоколадних коржів змішайте какао, борошно, розпушувач, цукор. Все перемішайте.
  1. Окремо змішайте всі рідкі інгредієнти. Вони мають бути кімнатної температури. Збийте міксером до однорідності.
  1. Змішайте рідкі та сухі інгредієнти та збийте міксером на низьких обертах.
  1. Випікайте корж в духовці при 170 градусах 30 хвилин. Готовий бісквіт переріжте на дві половини, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
  1. Для макових коржів запарте мак. Попередньо перебийте його, далі залийте водою, щоб було в рівних частинах.
  1. Варіть мак на маленькому вогні, постійно перемішуючи, доки не википить вода.
  1. Охолоджений мак змішайте з жовтками, розтопленим маслом та цукром. Перемішайте.
  1. Наприкінці додайте борошно з'єднане з розпушувачем.
  1. Випечіть корж аналогічно шоколадному, при температурі 170 градусів, 20 хвилин. Розріжте його навпіл, або одразу випікайте два окремих коржі 32х22 сантиметри.
  1. Для білкового коржа подрібніть горіхи, додайте крохмаль та борошно і перемішайте.
  1. Збийте яєчні білки з цукром до консистенції густої і стійкої піни.
  1. Змішайте горіхи зі збитими білками та викладіть на форму меншого розміру, адже такий корж в нас тільки один.
  1. Для крему у сотейнику змішайте молоко, яйця та цукор. Додайте крохмаль та перемішайте. Варіть крем на повільному вогні, постійно помішуючи, доки він не загусне.
  1. Готову заготовку на крем зніміть з плити, та охолодіть при кімнатній температурі накривши його шаром харчової плівки "в контакт".
  1. Збийте міксером м'яке вершкове масло додаючи до нього невеликими порціями застиглу масу для крему.
  1. Збираємо пляцок:
  • шоколадний корж;
  • крем;
  • маковий корж;
  • крем;
  • білковий корж;
  • крем;
  • маковий корж;
  • крем;
  • шоколадний корж.
  1. Змастіть пляцок розтопленим шоколадом та відправте на 6 – 8 годин настоятися.
  1. Розріжте пляцок на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування пляцка "Княжа доба" від Лілії Цвіт: