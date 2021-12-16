Рецепт авторского пляцка "Княжий век" от Лилии Цвит
- Время: 12 часов
- Порции: 8 – 12
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Пляцок "Княжий век" / Скриншот с видео Лилии Цвит
Приготовление:
- Подготовьте форму 32х22 сантиметра.
- Для приготовления шоколадных коржей смешайте какао, муку, разрыхлитель, сахар. Все перемешайте.
- Отдельно смешайте все жидкие ингредиенты. Они должны быть комнатной температуры. Взбейте миксером до однородности.
- Смешайте жидкие и сухие ингредиенты и взбейте миксером на низких оборотах.
- Выпекайте корж в духовке при 170 градусах 30 минут. Готовый бисквит перережьте на две половины, или сразу выпекайте два отдельных коржа 32х22 сантиметра.
- Для маковых коржей запарьте мак. Предварительно перебейте его, далее залейте водой, чтобы было в равных частях.
- Варите мак на маленьком огне, постоянно перемешивая, пока не выкипит вода.
- Охлажденный мак смешайте с желтками, растопленным маслом и сахаром. Перемешайте.
- В конце добавьте муку, соединенную с разрыхлителем.
- Испеките корж аналогично шоколадному, при температуре 170 градусов, 20 минут. Разрежьте его пополам, или сразу выпекайте два отдельных коржа 32х22 сантиметра.
- Для белкового коржа измельчите орехи, добавьте крахмал и муку и перемешайте.
- Взбейте яичные белки с сахаром до консистенции густой и устойчивой пены.
- Смешайте орехи со взбитыми белками и выложите на форму меньшего размера, ведь такой корж у нас только один.
- Для крема в сотейнике смешайте молоко, яйца и сахар. Добавьте крахмал и перемешайте. Варите крем на медленном огне, постоянно помешивая, пока он не загустеет.
- Готовую заготовку на крем снимите с плиты и остудите при комнатной температуре накрыв ее слоем пищевой пленки "в контакт".
- Взбейте миксером мягкое сливочное масло, добавляя к нему небольшими порциями застывшую массу для крема.
- Собираем пляцок:
- шоколадный корж;
- крем;
- маковый корж;
- крем;
- белковый корж;
- крем;
- маковый корж;
- крем;
- шоколадный корж.
- Смажьте пирог растопленным шоколадом и отправьте на 6 – 8 часов настояться.
- Разрежьте пирог на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления пляцка "Княжий век" от Лилии Цвит: