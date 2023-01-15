Для тех, кто любит "крепкий" кофе: рецепт напитка, который согреет в любую погоду

15 января 2023, 18:26
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Источник:

The Spruce Eats

Сочетание кофе и алкоголя – это хорошая опция на выходные, когда хочется немного разрядиться. Особенно напиток смакует во время дружеской беседы или чтения книги.

Кентукки-кофе – это сочетание привычного для каждого из нас горячего напитка с крепким вкусом бурбона и нотками ликера. Для его приготовления нужно несколько минут, также по желанию его можно украсить взбитыми сливками.

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Кофе "Кентукки"

Время: 5 минут

Порций: 1

Удачное сочетание кофе и алкоголя / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 30 миллилитров бурбона;
  • 15 миллилитров медового ликера;
  • 180 миллилитров горячего кофе;
  • взбитые сливки (по желанию).

Приготовление:

  1. Чашку для кофе нагреваем в микроволновке.
  2. В чашку наливаем бурбон и ликер.
  3. Добавляем в чашку свежесваренный горячий кофе.
  4. Украшаем напиток взбитыми сливками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська