Для тех, кто любит "крепкий" кофе: рецепт напитка, который согреет в любую погоду
15 января 2023, 18:26Читати новину українською
Источник:The Spruce Eats
Сочетание кофе и алкоголя – это хорошая опция на выходные, когда хочется немного разрядиться. Особенно напиток смакует во время дружеской беседы или чтения книги.
Кентукки-кофе – это сочетание привычного для каждого из нас горячего напитка с крепким вкусом бурбона и нотками ликера. Для его приготовления нужно несколько минут, также по желанию его можно украсить взбитыми сливками.
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Кофе "Кентукки"
Время: 5 минут
Порций: 1
Удачное сочетание кофе и алкоголя / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 30 миллилитров бурбона;
- 15 миллилитров медового ликера;
- 180 миллилитров горячего кофе;
- взбитые сливки (по желанию).
Приготовление:
- Чашку для кофе нагреваем в микроволновке.
- В чашку наливаем бурбон и ликер.
- Добавляем в чашку свежесваренный горячий кофе.
- Украшаем напиток взбитыми сливками.