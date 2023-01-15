Кентуккі-кава – це поєднання звичного для кожного з нас гарячого напою з міцним смаком бурбона та нотками лікеру. Для його приготування потрібно кілька хвилин, також за бажанням його можна прикрасити збитими вершками.

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Кава "Кентуккі"

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Вдале поєднання кави та алкоголю / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 30 мілілітрів бурбона;
  • 15 мілілітрів медового лікеру;
  • 180 мілілітрів гарячої кави;
  • збиті вершки (за бажанням).

Приготування:

  1. Чашку для кави нагріваємо у мікрохвильовці.
  2. В чашку наливаємо бурбон та лікер.
  3. Додаємо у чашку свіжозварену гарячу каву.
  4. Прикрашаємо напій збитими вершками.