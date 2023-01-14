Лимонный тарт – роскошный домашний десерт, в котором сочетаются песочное тесто, нежный крем и кислинка фрукта. Его вкус одновременно терпкий, сладкий, хрустящий и кремовый, поэтому устоять перед ним просто невозможно.

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Часто тарт украшают сезонными ягодами или фруктами, но если вы упустите этот шаг – на непревзойденность десерта это не повлияет никоим образом.

Рецепт лимонного тарта

Время: 1 час + 3 часа в застывание

Порций: 10

Лимонный десерт, покоряющий из первого кусочка / Фото 31 Daily

Ингредиенты:

для теста:

1,5 стакана муки;

0,5 стакана холодного несоленого масла (нарезанного кубиками);

треть стакана сахара;

1 яйцо;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1/4 чайной ложки соли.

для начинки:

6 яиц;

3/4 стакана сахара;

1 столовая ложка цедры лимона;

2/3 стакана свежевыжатого лимонного сока;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

2/3 стакана несоленого масла (нарезанного кубиками);

фрукты, сливки или ягоды для украшения – по желанию.

Приготовление:

Сначала готовим тесто. Решетки ставим на середину духовки, включаем ее на 175 градусов. Смешиваем муку, масло, сахар, яйцо, ванильный экстракт и соль. Хорошо вымешаем (можно в комбайне), пока ингредиенты не соединятся и мы не получим тесто. Выкладываем тесто в форму для торта. Равномерно распределяем его на дне и стенках, чтобы образовалось хорошее основание. В некоторых местах прокалываем тесто вилкой. Выпекаем 20 минут до легкого золотистого цвета. Вынимаем, чтобы основание остыло. Беремся за начинку. В средней кастрюле смешиваем яйца и сахар, взбиваем венчиком. Добавляем лимонную цедру, сок и ванильный экстракт. Взбиваем. Ставим кастрюлю на средний огонь и варим, постоянно помешивая, 5 – 7 минут, чтобы смесь загустела. Снимаем с огня, добавляем масло и взбиваем до однородности. Заливаем начинку в основу, которую мы приготовили, разглаживаем. Ставим тарт в духовку и запекаем 15 минут. Вынимаем тарт, даем ему остыть до комнатной температуры и ставим в холодильник минимум на 3 часа.

Приятного аппетита!