Лимонный тарт – роскошный домашний десерт, в котором сочетаются песочное тесто, нежный крем и кислинка фрукта. Его вкус одновременно терпкий, сладкий, хрустящий и кремовый, поэтому устоять перед ним просто невозможно.

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Часто тарт украшают сезонными ягодами или фруктами, но если вы упустите этот шаг – на непревзойденность десерта это не повлияет никоим образом.

Рецепт лимонного тарта

Время: 1 час + 3 часа в застывание

Порций: 10

Лимонный десерт, покоряющий из первого кусочка / Фото 31 Daily

Ингредиенты:

для теста:

  • 1,5 стакана муки;
  • 0,5 стакана холодного несоленого масла (нарезанного кубиками);
  • треть стакана сахара;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 1/4 чайной ложки соли.

для начинки:

  • 6 яиц;
  • 3/4 стакана сахара;
  • 1 столовая ложка цедры лимона;
  • 2/3 стакана свежевыжатого лимонного сока;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 2/3 стакана несоленого масла (нарезанного кубиками);
  • фрукты, сливки или ягоды для украшения – по желанию.

Приготовление:

  1. Сначала готовим тесто. Решетки ставим на середину духовки, включаем ее на 175 градусов.
  2. Смешиваем муку, масло, сахар, яйцо, ванильный экстракт и соль. Хорошо вымешаем (можно в комбайне), пока ингредиенты не соединятся и мы не получим тесто.
  3. Выкладываем тесто в форму для торта. Равномерно распределяем его на дне и стенках, чтобы образовалось хорошее основание. В некоторых местах прокалываем тесто вилкой. Выпекаем 20 минут до легкого золотистого цвета. Вынимаем, чтобы основание остыло.
  4. Беремся за начинку. В средней кастрюле смешиваем яйца и сахар, взбиваем венчиком. Добавляем лимонную цедру, сок и ванильный экстракт. Взбиваем.
  5. Ставим кастрюлю на средний огонь и варим, постоянно помешивая, 5 – 7 минут, чтобы смесь загустела. Снимаем с огня, добавляем масло и взбиваем до однородности.
  6. Заливаем начинку в основу, которую мы приготовили, разглаживаем.
  7. Ставим тарт в духовку и запекаем 15 минут.
  8. Вынимаем тарт, даем ему остыть до комнатной температуры и ставим в холодильник минимум на 3 часа.

Приятного аппетита!