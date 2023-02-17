Кава дальгона – це особливий напій, який створили баристи з Південної Кореї. Якщо ви полюбляєте каву з молоком, то просто мусите спробувати цей рецепт приготування кави, адже окрім смаку він може похизуватися оригінальним виглядом.
Читайте також Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин
Як приготувати каву дальгона
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Особливий напій / Фото Dualit
Приготування:
- З'єднуємо каву, воду та цукор.
- Збиваємо, поки темна водяниста паста не перетвориться на густу суміш.
- У горнятко наливаємо молоко, зверху викладаємо суміш.