Кава дальгона – це особливий напій, який створили баристи з Південної Кореї. Якщо ви полюбляєте каву з молоком, то просто мусите спробувати цей рецепт приготування кави, адже окрім смаку він може похизуватися оригінальним виглядом.

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Як приготувати каву дальгона

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Особливий напій / Фото Dualit

Приготування:

  • З'єднуємо каву, воду та цукор.
  • Збиваємо, поки темна водяниста паста не перетвориться на густу суміш.
  • У горнятко наливаємо молоко, зверху викладаємо суміш.