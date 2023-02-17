Такого кофе вы еще не пили: хит из Южной Кореи, начавший покорять мир

17 февраля 2023, 18:45
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Источник:

ВВС Food

Без кофе многие из нас не могут представить не только свою жизнь, но и день. У каждого есть свой вариант любимого напитка, но всегда стоит попробовать поэкспериментировать.

Кофе дальгона – это особый напиток, который создали баристы из Южной Кореи. Если вы любите кофе с молоком, то просто нужно попробовать этот рецепт приготовления кофе, ведь кроме вкуса он может похвастаться оригинальным видом.

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Как приготовить кофе дальгона

Время: 10 минут

Порций: 1

Особенный напиток / Фото Dualit

Ингредиенты:

две столовые ложки растворимого кофе;
– 2 столовые ложки горячей воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– теплое или холодное молоко.

Приготовление:

  • Соединяем кофе, воду и сахар.
  • Взбиваем, пока темная водянистая паста не превратится в густую смесь.
  • В чашку наливаем молоко, сверху выкладываем смесь.

Совет

Для этого рецепта следует использовать именно растворимый кофе, иначе смесь будет недостаточно густой.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська