Такого кофе вы еще не пили: хит из Южной Кореи, начавший покорять мир
Источник:ВВС Food
Без кофе многие из нас не могут представить не только свою жизнь, но и день. У каждого есть свой вариант любимого напитка, но всегда стоит попробовать поэкспериментировать.
Кофе дальгона – это особый напиток, который создали баристы из Южной Кореи. Если вы любите кофе с молоком, то просто нужно попробовать этот рецепт приготовления кофе, ведь кроме вкуса он может похвастаться оригинальным видом.
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Как приготовить кофе дальгона
Время: 10 минут
Порций: 1
Особенный напиток / Фото DualitИнгредиенты:
– две столовые ложки растворимого кофе;
– 2 столовые ложки горячей воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– теплое или холодное молоко.
Приготовление:
- Соединяем кофе, воду и сахар.
- Взбиваем, пока темная водянистая паста не превратится в густую смесь.
- В чашку наливаем молоко, сверху выкладываем смесь.
Совет
Для этого рецепта следует использовать именно растворимый кофе, иначе смесь будет недостаточно густой.