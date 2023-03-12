Заряжаем воскресенье позитивом: рецепт особого кофе, который даст энергию на весь день

12 марта 2023, 10:15
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Источник:

bonapeti

Воскресенье – это день, каждый миг которого должен быть особенным. Чтобы оставаться заряженным в течение длительного времени, следует начинать день с правильного напитка.

Воскресенье – это не тот день, когда можно терять драгоценное время. Даже отдых должен быть особенным, поэтому мощная порция энергии – само то, что нужно утром.

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Помочь взбодриться и насладиться любимыми делами в течение выходного поможет особый кофе. Несколько знакомых ингредиентов – и вам захочется творить и наслаждаться жизнью.

Рецепт кофе с медом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

200 миллилитров молока;
– 50 миллилитров эспрессо;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка корицы;
– щепотка какао;
– 100 грамм малины (может быть замороженная, по желанию).

Приготовление:

  • Соединяем молоко с кофе и хорошо перемешиваем.
  • Переливаем смесь в блендер. Добавляем мед, корицу, какао и малину.
  • Взбиваем кофе в пену.
  • Оставляем в холодильнике на 10 минут.
  • Лучше всего этот кофе готовить и пить после пробуждения.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська