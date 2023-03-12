Заряжаем воскресенье позитивом: рецепт особого кофе, который даст энергию на весь день
Источник:bonapeti
Воскресенье – это день, каждый миг которого должен быть особенным. Чтобы оставаться заряженным в течение длительного времени, следует начинать день с правильного напитка.
Воскресенье – это не тот день, когда можно терять драгоценное время. Даже отдых должен быть особенным, поэтому мощная порция энергии – само то, что нужно утром.
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Помочь взбодриться и насладиться любимыми делами в течение выходного поможет особый кофе. Несколько знакомых ингредиентов – и вам захочется творить и наслаждаться жизнью.
Рецепт кофе с медом
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 миллилитров молока;
– 50 миллилитров эспрессо;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 чайная ложка корицы;
– щепотка какао;
– 100 грамм малины (может быть замороженная, по желанию).
Приготовление:
- Соединяем молоко с кофе и хорошо перемешиваем.
- Переливаем смесь в блендер. Добавляем мед, корицу, какао и малину.
- Взбиваем кофе в пену.
- Оставляем в холодильнике на 10 минут.
- Лучше всего этот кофе готовить и пить после пробуждения.