Воскресенье – это не тот день, когда можно терять драгоценное время. Даже отдых должен быть особенным, поэтому мощная порция энергии – само то, что нужно утром.

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Помочь взбодриться и насладиться любимыми делами в течение выходного поможет особый кофе. Несколько знакомых ингредиентов – и вам захочется творить и наслаждаться жизнью.

Рецепт кофе с медом

Время: 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 200 миллилитров молока;

– 50 миллилитров эспрессо;

– 1 столовая ложка меда;

– 1 чайная ложка корицы;

– щепотка какао;

– 100 грамм малины (может быть замороженная, по желанию).

Приготовление: