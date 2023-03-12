Неділя – це не той день, коли можна втрачати дорогоцінний час. Навіть відпочинок повинен бути особливим, тому потужна порція енергії – сам те, що потрібно зранку.

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Допомогти збадьоритися та насолодитися улюбленими справами впродовж вихідного допоможе особлива кава. Кілька знайомих інгредієнтів – і вам захочеться творити та насолоджуватися життям.

Рецепт кави з медом

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти: – 200 мілілітрів молока;

– 50 мілілітрів еспресо;

– 1 столова ложка меду;

– 1 чайна ложка кориці;

– дрібка какао;

– 100 грамів малини (може бути заморожена, за бажанням).

Приготування: