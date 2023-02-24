Начинать выходные нужно бодро, ведь впереди столько интересных дел! Поможет в этом особый рецепт кофе, который придаст нужный импульс и заряд.

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Рецепт эспрессо на выходные

Время: 5 минут

Порций: 1

Начинать выходные нужно бодро / Фото Pexels

Приготовление:

  • В стакан для кофе кладем несколько кубиков льда.
  • Наливаем в стакан кофе.
  • Немного придавливаем ломтик лайма и добавляем кофе.
  • По желанию можно добавить немного сахара.