Начинать выходные нужно бодро, ведь впереди столько интересных дел! Поможет в этом особый рецепт кофе, который придаст нужный импульс и заряд.
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Рецепт эспрессо на выходные
Время: 5 минут
Порций: 1
Начинать выходные нужно бодро / Фото Pexels
Приготовление:
- В стакан для кофе кладем несколько кубиков льда.
- Наливаем в стакан кофе.
- Немного придавливаем ломтик лайма и добавляем кофе.
- По желанию можно добавить немного сахара.