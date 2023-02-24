Починати вихідні потрібно бадьоро, адже попереду стільки цікавих справ! Допоможе у цьому особливий рецепт кави, який надасть потрібний імпульс та заряд.

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Рецепт еспресо на вихідні

Час: 5 хвилин

Порцій: 1

Починати вихідні потрібно бадьоро / Фото Pexels

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Приготування:

  • У склянку для кави кладемо кілька кубиків льоду.
  • Наливаємо у склянку каву.
  • Трішки придавлюємо скибку лайма та додаємо до кави.
  • За бажанням можна додати трішки цукру.