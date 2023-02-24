Починати вихідні потрібно бадьоро, адже попереду стільки цікавих справ! Допоможе у цьому особливий рецепт кави, який надасть потрібний імпульс та заряд.
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Рецепт еспресо на вихідні
Час: 5 хвилин
Порцій: 1
Починати вихідні потрібно бадьоро / Фото Pexels
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Приготування:
- У склянку для кави кладемо кілька кубиків льоду.
- Наливаємо у склянку каву.
- Трішки придавлюємо скибку лайма та додаємо до кави.
- За бажанням можна додати трішки цукру.