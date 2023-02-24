Заряжаем выходные по полной: особый рецепт кофе для яркого уик-энда
24 февраля 2023, 21:45Читати новину українською
Источник:coffeefriend
Утренний кофе – это всегда особый ритуал, касающийся не только будней. Чтобы выходные начались по-особому, следует вносить изменения даже в самые простые вещи.
Начинать выходные нужно бодро, ведь впереди столько интересных дел! Поможет в этом особый рецепт кофе, который придаст нужный импульс и заряд.
Читайте также Легко и быстро: куриный шницель с хрустящей корочкой всего за 5 минут
Рецепт эспрессо на выходные
Время: 5 минут
Порций: 1
Начинать выходные нужно бодро / Фото Pexels
Ингредиенты:
– порция эспрессо (30 миллилитров);
– несколько кубиков льда;
– кусочек лайма;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
- В стакан для кофе кладем несколько кубиков льда.
- Наливаем в стакан кофе.
- Немного придавливаем ломтик лайма и добавляем кофе.
- По желанию можно добавить немного сахара.