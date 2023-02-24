Заряжаем выходные по полной: особый рецепт кофе для яркого уик-энда

Утренний кофе – это всегда особый ритуал, касающийся не только будней. Чтобы выходные начались по-особому, следует вносить изменения даже в самые простые вещи.

Начинать выходные нужно бодро, ведь впереди столько интересных дел! Поможет в этом особый рецепт кофе, который придаст нужный импульс и заряд.

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Рецепт эспрессо на выходные

Время: 5 минут

Порций: 1

Начинать выходные нужно бодро / Фото Pexels

Ингредиенты:

– порция эспрессо (30 миллилитров);

– несколько кубиков льда;

– кусочек лайма;

– сахар по вкусу.

Приготовление: