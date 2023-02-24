Заряжаем выходные по полной: особый рецепт кофе для яркого уик-энда

24 февраля 2023, 21:45
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Источник:

coffeefriend

Утренний кофе – это всегда особый ритуал, касающийся не только будней. Чтобы выходные начались по-особому, следует вносить изменения даже в самые простые вещи.

Начинать выходные нужно бодро, ведь впереди столько интересных дел! Поможет в этом особый рецепт кофе, который придаст нужный импульс и заряд.

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Рецепт эспрессо на выходные

Время: 5 минут

Порций: 1

Начинать выходные нужно бодро / Фото Pexels

Ингредиенты:

порция эспрессо (30 миллилитров);
– несколько кубиков льда;
– кусочек лайма;
– сахар по вкусу.

Приготовление:

  • В стакан для кофе кладем несколько кубиков льда.
  • Наливаем в стакан кофе.
  • Немного придавливаем ломтик лайма и добавляем кофе.
  • По желанию можно добавить немного сахара.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська