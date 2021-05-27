Торт "Мокко" прекрасно подходит к кофе или чаю, также вы можете приготовить его на семейное празднование или день рождения.

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Кофейный торт "Мокко" – французский классический десерт, абсолютно простой в приготовлении, а на вкус как будто вы его приобрели в изысканной кондитерской Парижа.

Кондитер Елизавета Глинская уверена, что вы с легкостью приготовите его дома для родных или гостей, а чтобы вы не запутались в процессе, мы подробно расписали вам пошаговую инструкцию приготовления выпечки.

Рецепт кофейного торта "Мокко"

  • Время: 5 часов
  • Порции: 8
  • Калорийность на 100 граммов: 325

Готовим шоколадный бисквит

  1. Разогрейте духовку до 165 градусов.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром.
  3. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Смешайте просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.
  4. Влейте растопленное сливочное масло тоненькой струйкой в яичную массу.
  5. Небольшими порциями добавляйте в яичную массу сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и крахмал) и вымешайте тесто лопаткой.


    Вымешивание сухих ингредиентов / Скриншот из видео
     
  6. Возьмите для выпекания бисквита круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров и выложите в него жидкое тесто.
  7. Отправьте бисквит выпекаться на 35 – 40 минут.
  8. Готовый бисквитный корж охладите при комнатной температуре.


    Готовый шоколадный бисквит / Скриншот из видео

Готовим кофейный масляный крем

  1. Готовое американо смешайте с сахаром и отправьте в кастрюле на огонь – заварите сироп до температуры 116 градусов.

    Важно! Если у вас нет кулинарного термометра — ориентируйтесь на консистенцию сиропа. Окуните каплю сиропа в холодную воду, если она напоминает мягкий шарик – это ваша температура.


    Проба сиропа на готовность в холодной воде / Скриншот из видео
     
  2. Начните взбивать желтки миксером на средних оборотах, тонкой струйкой вливайте в яичную массу кофейный сироп и продолжайте взбивать.
  3. Заранее достаньте масло из холодильника. Небольшими порциями добавляйте в крем мягкое сливочное масло и продолжайте взбивать массу.


    Приготовление масляного крема / Скриншот из видео
     
  4. Переложите 1/5 часть крема в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 миллиметров. Оставшийся крем переложите в другой кондитерский мешок без насадки.

Пропитываем корж

  1. Соедините эти ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь.


    Сироп / Скриншот из видео
     
  2. Доведите сироп до кипения, сахар должен полностью растопиться.
  3. Охладите кофейный сироп для пропитывания.

Собираем кофейный торт "Мокко"

  1. Разрежьте бисквит на два коржа.


    Разрезание коржа / Скриншот из видео
     
  2. Выложите корж в круглую форму без дна, пропитайте кофейным сиропом. Лучше всего это делать специальной косточкой.
  3. Выложите масляный крем из кондитерского мешка без насадки. Разровняйте крем.
  4. Снова выложите корж и пропитайте его сиропом. Отсадите из кондитерского мешка оставшуюся часть крема и снова разровняйте кондитерским шпателем.


    Отсаживание крема на корж / Скриншот из видео
     
  5. Снимите кольцо с торта, смажьте кремом края торта и задекорируйте обжаренным фундуком.
  6. Отсадите крем на верх торта из кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда".


    Декорирование торта / Скриншот из видео
     
  7. Отправьте готовый торт в холодильник на 2 – 3 часа настояться.
  8. Подавайте кофейный торт с ароматным чаем или кофе. Приятного аппетита!


    Готовый кофейный торт / Скриншот из видео

Пошаговый рецепт кофейного торта "Мокко" от кондитера Лизы Глинской – видео:

 