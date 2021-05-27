Торт "Мокко" прекрасно подходит к кофе или чаю, также вы можете приготовить его на семейное празднование или день рождения.
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Кофейный торт "Мокко" – французский классический десерт, абсолютно простой в приготовлении, а на вкус как будто вы его приобрели в изысканной кондитерской Парижа.
Кондитер Елизавета Глинская уверена, что вы с легкостью приготовите его дома для родных или гостей, а чтобы вы не запутались в процессе, мы подробно расписали вам пошаговую инструкцию приготовления выпечки.
Рецепт кофейного торта "Мокко"
- Время: 5 часов
- Порции: 8
- Калорийность на 100 граммов: 325
Готовим шоколадный бисквит
- Разогрейте духовку до 165 градусов.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром.
- Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Смешайте просеянную муку, крахмал и разрыхлитель.
- Влейте растопленное сливочное масло тоненькой струйкой в яичную массу.
- Небольшими порциями добавляйте в яичную массу сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и крахмал) и вымешайте тесто лопаткой.
Вымешивание сухих ингредиентов / Скриншот из видео
- Возьмите для выпекания бисквита круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров и выложите в него жидкое тесто.
- Отправьте бисквит выпекаться на 35 – 40 минут.
- Готовый бисквитный корж охладите при комнатной температуре.
Готовый шоколадный бисквит / Скриншот из видео
Готовим кофейный масляный крем
- Готовое американо смешайте с сахаром и отправьте в кастрюле на огонь – заварите сироп до температуры 116 градусов.
Важно! Если у вас нет кулинарного термометра — ориентируйтесь на консистенцию сиропа. Окуните каплю сиропа в холодную воду, если она напоминает мягкий шарик – это ваша температура.
Проба сиропа на готовность в холодной воде / Скриншот из видео
- Начните взбивать желтки миксером на средних оборотах, тонкой струйкой вливайте в яичную массу кофейный сироп и продолжайте взбивать.
- Заранее достаньте масло из холодильника. Небольшими порциями добавляйте в крем мягкое сливочное масло и продолжайте взбивать массу.
Приготовление масляного крема / Скриншот из видео
- Переложите 1/5 часть крема в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 миллиметров. Оставшийся крем переложите в другой кондитерский мешок без насадки.
Пропитываем корж
- Соедините эти ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь.
Сироп / Скриншот из видео
- Доведите сироп до кипения, сахар должен полностью растопиться.
- Охладите кофейный сироп для пропитывания.
Собираем кофейный торт "Мокко"
- Разрежьте бисквит на два коржа.
Разрезание коржа / Скриншот из видео
- Выложите корж в круглую форму без дна, пропитайте кофейным сиропом. Лучше всего это делать специальной косточкой.
- Выложите масляный крем из кондитерского мешка без насадки. Разровняйте крем.
- Снова выложите корж и пропитайте его сиропом. Отсадите из кондитерского мешка оставшуюся часть крема и снова разровняйте кондитерским шпателем.
Отсаживание крема на корж / Скриншот из видео
- Снимите кольцо с торта, смажьте кремом края торта и задекорируйте обжаренным фундуком.
- Отсадите крем на верх торта из кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда".
Декорирование торта / Скриншот из видео
- Отправьте готовый торт в холодильник на 2 – 3 часа настояться.
- Подавайте кофейный торт с ароматным чаем или кофе. Приятного аппетита!
Готовый кофейный торт / Скриншот из видео
Пошаговый рецепт кофейного торта "Мокко" от кондитера Лизы Глинской – видео: