Торт "Мокко" чудово підходить до кави або чаю, також ви можете приготувати його на сімейне святкування або день народження.
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Кавовий торт "Мокко" – французький класичний десерт, абсолютно простий у приготуванні, а смакує наче ви його придбали у вишуканій кондитерські Парижа.
Кондитерка Єлизавета Глінська впевнена, що ви з легкістю приготуєте його вдома для рідних чи гостей, а щоб ви не заплуталися в процесах ми детально розписали вам покрокову інструкцію приготування випічки.
Рецепт кавового торта "Мокко"
- Час: 5 годин
- Порції: 8
- Калорійність на 100 грамів: 325
Готуємо шоколадний бісквіт
- Розігрійте духовку до 165 градусів.
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром.
- Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Змішайте просіяне борошно, крохмаль та розпушувач.
- Влийте розтоплене вершкове масло тоненькою цівкою в яєчну масу.
- Невеликими порціями додавайте до яєчної маси сухі інгредієнти (борошно, розпушувач та крохмаль) та вимішайте тісто лопаткою.
Вмішування сухих інгредієнтів / Скріншот з відео
- Візьміть для випікання бісквіта круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів та викладіть в нього рідке тісто.
- Відправте бісквіт випікатися на 35 – 40 хвилин.
- Готовий бісквітний корж охолодіть при кімнатній температурі.
Готовий шоколадний бісквіт / Скріншот з відео
Готуємо кавовий масляний крем
- Готове американо змішайте з цукром та відправте в каструлі на вогонь – заваріть сироп до температури 116 градусів.
Важливо! Якщо у вас не має кулінарного термометра — орієнтуйтеся на консистенцію сиропу. Занурте каплю сиропу у холодну воду, якщо вона нагадує м'яку кульку – це ваша температура.
Проба сиропу на готовність і холодній воді / Скріншот з відео
- Почніть збивати жовтки міксером на середніх обертах, тонкою цівкою вливайте до яєчної маси кавовий сироп та продовжуйте збивати.
- Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Невеликими порціями додавайте до крему м'яке вершкове масло та продовжуйте збивати масу.
Приготування масляного крему / Скріншот з відео
- Перекладіть 1/5 частину крему в кондитерський мішок з насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 міліметрів. Крем. що залишився перекладіть в інший кондитерський мішок без насадки.
Просочуємо корж
- З'єднайте ці інгредієнти у каструлі та відправте на вогонь.
Сироп / Скріншот з відео
- Доведіть сироп до кипіння, цукор повинен повністю розтопитися.
- Охолодіть кавовий сироп для просочування.
Збираємо кавовий торт "Мокко"
- Розріжте бісквіт на два коржі.
Розрізання коржа / Скріншот з відео
- Викладіть корж на дно круглої форми без дна, просочіть кавовим сиропом. Найкраще це робити спеціальною кісточкою.
- Викладіть масляний крем з кондитерського мішка без насадки. Розрівняйте крем.
- Знову викладіть корж та просочіть його сиропом. Відсадіть з кондитерського мішка решту крему та знову розрівняйте кондитерським шпателем.
Відсаджування крему на корж / Скріншот з відео
- Зніміть кільце з торта, змастіть кремом краї торта та задекоруйте обсмаженим фундуком.
- Відсадіть крем на верх торта з кондитерського мішка з насадкою "Закрита зірка".
Декорування торта / Скріншот з відео
- Відправте готовий торт в холодильник на 2 – 3 години настоятися.
- Подавайте кавовий торт з ароматним чаєм або кавою. Смачного!
Готовий кавовий торт / Скріншот з відео
Покроковий рецепт кавового торта "Мокко" від кондитерки Лізи Глінської – відео: