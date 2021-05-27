Торт "Мокко" чудово підходить до кави або чаю, також ви можете приготувати його на сімейне святкування або день народження.

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Кавовий торт "Мокко" – французький класичний десерт, абсолютно простий у приготуванні, а смакує наче ви його придбали у вишуканій кондитерські Парижа.

Кондитерка Єлизавета Глінська впевнена, що ви з легкістю приготуєте його вдома для рідних чи гостей, а щоб ви не заплуталися в процесах ми детально розписали вам покрокову інструкцію приготування випічки.

Рецепт кавового торта "Мокко"

Час: 5 годин

5 годин Порції: 8

8 Калорійність на 100 грамів: 325

Готуємо шоколадний бісквіт

Інгредієнти:

– 300 г курячих яєць;

– 200 г цукру;

– 50 г вершкового масла;

– 50 г какао;

– 150 г борошна;

– 10 г розпушувача.

Розігрійте духовку до 165 градусів. У глибокій мисці збийте яйця з цукром. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Змішайте просіяне борошно, крохмаль та розпушувач. Влийте розтоплене вершкове масло тоненькою цівкою в яєчну масу. Невеликими порціями додавайте до яєчної маси сухі інгредієнти (борошно, розпушувач та крохмаль) та вимішайте тісто лопаткою.





Вмішування сухих інгредієнтів / Скріншот з відео

Візьміть для випікання бісквіта круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів та викладіть в нього рідке тісто. Відправте бісквіт випікатися на 35 – 40 хвилин. Готовий бісквітний корж охолодіть при кімнатній температурі.





Готовий шоколадний бісквіт / Скріншот з відео

Готуємо кавовий масляний крем

Інгредієнти:

– 80 мл кави американо;

– 140 г яєчних жовтків;

– 200 г цукру;

– 400 г вершкового масла.

Готове американо змішайте з цукром та відправте в каструлі на вогонь – заваріть сироп до температури 116 градусів.



Важливо! Якщо у вас не має кулінарного термометра — орієнтуйтеся на консистенцію сиропу. Занурте каплю сиропу у холодну воду, якщо вона нагадує м'яку кульку – це ваша температура.





Проба сиропу на готовність і холодній воді / Скріншот з відео

Почніть збивати жовтки міксером на середніх обертах, тонкою цівкою вливайте до яєчної маси кавовий сироп та продовжуйте збивати. Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Невеликими порціями додавайте до крему м'яке вершкове масло та продовжуйте збивати масу.





Приготування масляного крему / Скріншот з відео

Перекладіть 1/5 частину крему в кондитерський мішок з насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 міліметрів. Крем. що залишився перекладіть в інший кондитерський мішок без насадки.

Просочуємо корж

Інгредієнти:

– 150 мл кави американо;

– 150 г цукру;

– 100 г фундука для декору.

З'єднайте ці інгредієнти у каструлі та відправте на вогонь.





Сироп / Скріншот з відео

Доведіть сироп до кипіння, цукор повинен повністю розтопитися. Охолодіть кавовий сироп для просочування.

Збираємо кавовий торт "Мокко"

Розріжте бісквіт на два коржі.





Розрізання коржа / Скріншот з відео

Викладіть корж на дно круглої форми без дна, просочіть кавовим сиропом. Найкраще це робити спеціальною кісточкою. Викладіть масляний крем з кондитерського мішка без насадки. Розрівняйте крем. Знову викладіть корж та просочіть його сиропом. Відсадіть з кондитерського мішка решту крему та знову розрівняйте кондитерським шпателем.





Відсаджування крему на корж / Скріншот з відео

Зніміть кільце з торта, змастіть кремом краї торта та задекоруйте обсмаженим фундуком. Відсадіть крем на верх торта з кондитерського мішка з насадкою "Закрита зірка".





Декорування торта / Скріншот з відео

Відправте готовий торт в холодильник на 2 – 3 години настоятися. Подавайте кавовий торт з ароматним чаєм або кавою. Смачного!



Готовий кавовий торт / Скріншот з відео

Покроковий рецепт кавового торта "Мокко" від кондитерки Лізи Глінської – відео: