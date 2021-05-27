Торт "Мокко" чудово підходить до кави або чаю, також ви можете приготувати його на сімейне святкування або день народження. 

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Кавовий торт "Мокко" – французький класичний десерт, абсолютно простий у приготуванні, а смакує наче ви його придбали у вишуканій кондитерські Парижа.

Кондитерка Єлизавета Глінська впевнена, що ви з легкістю приготуєте його вдома для рідних чи гостей, а щоб ви не заплуталися в процесах ми детально розписали вам покрокову інструкцію приготування випічки.

Рецепт кавового торта "Мокко"

  • Час: 5 годин
  • Порції: 8
  • Калорійність на 100 грамів: 325

Готуємо шоколадний бісквіт

  1. Розігрійте духовку до 165 градусів.
  2. У глибокій мисці збийте яйця з цукром.
  3. Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Змішайте просіяне борошно, крохмаль та розпушувач.
  4. Влийте розтоплене вершкове масло тоненькою цівкою в яєчну масу.
  5. Невеликими порціями додавайте до яєчної маси сухі інгредієнти (борошно, розпушувач та крохмаль) та вимішайте тісто лопаткою.


    Вмішування сухих інгредієнтів / Скріншот з відео
     
  6. Візьміть для випікання бісквіта круглу роз'ємну форму діаметром 20 сантиметрів та викладіть в нього рідке тісто.
  7. Відправте бісквіт випікатися на 35 – 40 хвилин.
  8. Готовий бісквітний корж охолодіть при кімнатній температурі.


    Готовий шоколадний бісквіт / Скріншот з відео

Готуємо кавовий масляний крем

  1. Готове американо змішайте з цукром та відправте в каструлі на вогонь – заваріть сироп до температури 116 градусів.

    Важливо! Якщо у вас не має кулінарного термометра — орієнтуйтеся на консистенцію сиропу. Занурте каплю сиропу у холодну воду, якщо вона нагадує м'яку кульку – це ваша температура.


    Проба сиропу на готовність і холодній воді / Скріншот з відео
     
  2. Почніть збивати жовтки міксером на середніх обертах, тонкою цівкою вливайте до яєчної маси кавовий сироп та продовжуйте збивати.
  3. Заздалегідь дістаньте масло з холодильника. Невеликими порціями додавайте до крему м'яке вершкове масло та продовжуйте збивати масу.


    Приготування масляного крему / Скріншот з відео
     
  4. Перекладіть 1/5 частину крему в кондитерський мішок з насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 міліметрів. Крем. що залишився перекладіть в інший кондитерський мішок без насадки.

Просочуємо корж

  1. З'єднайте ці інгредієнти у каструлі та відправте на вогонь.


    Сироп / Скріншот з відео
     
  2. Доведіть сироп до кипіння, цукор повинен повністю розтопитися.
  3. Охолодіть кавовий сироп для просочування.

Збираємо кавовий торт "Мокко"

  1. Розріжте бісквіт на два коржі.


    Розрізання коржа / Скріншот з відео
     
  2. Викладіть корж на дно круглої форми без дна, просочіть кавовим сиропом. Найкраще це робити спеціальною кісточкою.
  3. Викладіть масляний крем з кондитерського мішка без насадки. Розрівняйте крем.
  4. Знову викладіть корж та просочіть його сиропом. Відсадіть з кондитерського мішка решту крему та знову розрівняйте кондитерським шпателем.


    Відсаджування крему на корж / Скріншот з відео
     
  5. Зніміть кільце з торта, змастіть кремом краї торта та задекоруйте обсмаженим фундуком.
  6. Відсадіть крем на верх торта з кондитерського мішка з насадкою "Закрита зірка".


    Декорування торта / Скріншот з відео
     
  7. Відправте готовий торт в холодильник на 2 – 3 години настоятися.
  8. Подавайте кавовий торт з ароматним чаєм або кавою. Смачного!

    Готовий кавовий торт / Скріншот з відео

Покроковий рецепт кавового торта "Мокко" від кондитерки Лізи Глінської – відео:

 