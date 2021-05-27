Кофейный торт Мокко: рецепт классического французского десерта от Лизы Глинской

Классический рецепт торта "Мокко" состоит из бисквита Женуаз и масляного крема. Кондитер Елизавета Глинская подготовила для читателей рецепт кофейного торта с шоколадным кремом.

Торт "Мокко" прекрасно подходит к кофе или чаю, также вы можете приготовить его на семейное празднование или день рождения.

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Кофейный торт "Мокко" – французский классический десерт, абсолютно простой в приготовлении, а на вкус как будто вы его приобрели в изысканной кондитерской Парижа.

Кондитер Елизавета Глинская уверена, что вы с легкостью приготовите его дома для родных или гостей, а чтобы вы не запутались в процессе, мы подробно расписали вам пошаговую инструкцию приготовления выпечки.

Рецепт кофейного торта "Мокко"

Время: 5 часов

5 часов Порции: 8

8 Калорийность на 100 граммов: 325

Готовим шоколадный бисквит

Разогрейте духовку до 165 градусов. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Смешайте просеянную муку, крахмал и разрыхлитель. Влейте растопленное сливочное масло тоненькой струйкой в яичную массу. Небольшими порциями добавляйте в яичную массу сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и крахмал) и вымешайте тесто лопаткой.





Вымешивание сухих ингредиентов / Скриншот из видео

Возьмите для выпекания бисквита круглую разъемную форму диаметром 20 сантиметров и выложите в него жидкое тесто. Отправьте бисквит выпекаться на 35 – 40 минут. Готовый бисквитный корж охладите при комнатной температуре.





Готовый шоколадный бисквит / Скриншот из видео

Готовим кофейный масляный крем

Готовое американо смешайте с сахаром и отправьте в кастрюле на огонь – заварите сироп до температуры 116 градусов.



Важно! Если у вас нет кулинарного термометра — ориентируйтесь на консистенцию сиропа. Окуните каплю сиропа в холодную воду, если она напоминает мягкий шарик – это ваша температура.





Проба сиропа на готовность в холодной воде / Скриншот из видео

Начните взбивать желтки миксером на средних оборотах, тонкой струйкой вливайте в яичную массу кофейный сироп и продолжайте взбивать. Заранее достаньте масло из холодильника. Небольшими порциями добавляйте в крем мягкое сливочное масло и продолжайте взбивать массу.





Приготовление масляного крема / Скриншот из видео

Переложите 1/5 часть крема в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 миллиметров. Оставшийся крем переложите в другой кондитерский мешок без насадки.

Пропитываем корж

Соедините эти ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь.





Сироп / Скриншот из видео

Доведите сироп до кипения, сахар должен полностью растопиться. Охладите кофейный сироп для пропитывания.

Собираем кофейный торт "Мокко"

Разрежьте бисквит на два коржа.





Разрезание коржа / Скриншот из видео

Выложите корж в круглую форму без дна, пропитайте кофейным сиропом. Лучше всего это делать специальной косточкой. Выложите масляный крем из кондитерского мешка без насадки. Разровняйте крем. Снова выложите корж и пропитайте его сиропом. Отсадите из кондитерского мешка оставшуюся часть крема и снова разровняйте кондитерским шпателем.





Отсаживание крема на корж / Скриншот из видео

Снимите кольцо с торта, смажьте кремом края торта и задекорируйте обжаренным фундуком. Отсадите крем на верх торта из кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда".





Декорирование торта / Скриншот из видео

Отправьте готовый торт в холодильник на 2 – 3 часа настояться. Подавайте кофейный торт с ароматным чаем или кофе. Приятного аппетита!





Готовый кофейный торт / Скриншот из видео

– 300 г куриных яиц;– 200 г сахара;– 50 г сливочного масла;– 50 г какао;– 150 г муки;– 10 г разрыхлителя.– 80 мл кофе американо;– 140 г яичных желтков;– 200 г сахара;– 400 г сливочного масла.– 150 мл кофе американо;– 150 г сахара;– 100 г фундука для декора.

Пошаговый рецепт кофейного торта "Мокко" от кондитера Лизы Глинской – видео: