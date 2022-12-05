Когда картофель не помог: что еще может спасти пересоленный суп

Когда мы готовим суп, очень тщательно относимся к количеству соли. Впрочем, иногда неудача происходит со всеми, а картофелю не всегда удается спасти ситуацию. Что нужно делать – читайте в материале.

Наверное, каждая хозяйка знает, что спасти пересоленное блюдо можно добавлением картофеля или риса, которые впитают лишнюю соль. А что делать, когда в супе уже есть эти ингредиенты, увеличивать их количество не хочется, а соли – слишком много?

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Что еще может помочь пересоленному супу

Опытные кулинары знают, что картофель и рис – это не единственные опции спасения пересоленного супа. На самом деле полезных способов еще много, и каждый может выбрать тот, который будет наиболее удобным.

Спасти пересоленный суп очень легко / Фото Cookery

К примеру, если у вас под рукой есть яблоко, почистите его, положите в суп и варите 10 минут. Яблоко впитывает лишнюю соль так же хорошо, как это делает картофель. Если суп все еще слишком соленый – просто повторите процедуру.

Также можно добавить в блюдо немного сливок. Они не только придадут супу приятного белого оттенка, но и смягчат вкус блюда. Для этого способа также отлично подойдут йогурт или молоко.

Если вы не боитесь пожертвовать интенсивностью блюда – можете просто добавить больше воды (обязательно кипяченой). Впрочем, прибегать к этому стоит только в том случае, если уровень солености блюда не слишком высок и вы хотите избавиться от него совсем немного.

При возможности ознакомьтесь со специями, которые не навредят интенсивности вкуса и цвету бульона, который часто оказывается на столах украинцев.