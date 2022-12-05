Напевно, кожна господиня знає, що врятувати пересолену страву можна додаванням картоплі або рису, які вберуть в себе зайву сіль. А що робити, коли у супі вже є ці інгредієнти, збільшувати їх кількість не хочеться, а солі – забагато?

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Що ще може зарадити пересоленому супові

Досвідчені кулінари знають, що картопля та рис – це не єдині опції порятунку пересоленого супу. Насправді корисних способів є ще багато, і кожен може обрати той, який буде найбільш зручним.

Врятувати пересолений суп дуже легко / Фото Cookery

Наприклад, якщо у вас під рукою є яблуко, почистіть його, покладіть у суп та варіть 10 хвилин. Яблуко вбирає зайву сіль так само добре, як це робить картопля. Якщо суп все ще надто солоний – просто повторіть процедуру.

Також можна додати у страву трішки вершків. Вони не лише додадуть супу приємного білого відтінку, а й неабияк пом'якшать смак страви. Для цього способу також чудово підійдуть йогурт або молоко.

Якщо ви не боїтеся пожертвувати інтенсивністю страви – можете просто додати більше води (обов'язково кип'яченої). Втім, вдаватися до цього варто лише в тому випадку, якщо рівень солоності страви не надто високий і ви хочете позбутися його зовсім трішки.

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