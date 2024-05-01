Об этом знают лишь единицы: когда надо печь куличи

На Пасху традиционно пекут кулич. Однако нужно знать, когда именно это надо делать.

Чтобы куличи не зачерствели к Пасхе, не стоит печь их слишком рано. Однако и затягивать с этим делом не следует.

Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Когда надо печь куличи

Обычно куличи выпекают в последнюю неделю перед Пасхой. Она называется Страстной и является наиболее строгим периодом за весь Великий пост.

Это время является лучшим для подготовки к Пасхе, в частности для:

покраски яиц,

уборки,

выпекания куличей или сладкого хлеба.

Самыми популярными днями для выпекания куличей являются:

среда, 1 мая,

Чистый четверг, который в 2024 году приходится на 2 мая,

Великая суббота, 4 мая.

Если вы планируете сделать много куличей, то процесс приготовления можно разбить на 2 – 3 дня. Однако не делайте этого в Страстную пятницу, ведь именно в этот день, по христианской традиции, распяли Иисуса.

Пасха по рецепту Дарьи Цвек

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6

– 750 граммов муки;– 300 миллилитров молока 2,5%;– 8 желтков;– 50 граммов дрожжей;– 50 граммов прессованных дрожжей;– 150 граммов масла;– 150 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 0,5 чайной ложки соли;– 50 граммов изюма;– 50 граммов цукатов;– 3 миндалины.– 200 граммов сахарной пудры;– 1 белок;– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут. Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и посветления. В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа. После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут. Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы. Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте. Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.