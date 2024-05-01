Об этом знают лишь единицы: когда надо печь куличи

1 мая 2024, 09:26
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Источник:

"Радио Люкс"

На Пасху традиционно пекут кулич. Однако нужно знать, когда именно это надо делать.

Чтобы куличи не зачерствели к Пасхе, не стоит печь их слишком рано. Однако и затягивать с этим делом не следует.

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Когда надо печь куличи

Обычно куличи выпекают в последнюю неделю перед Пасхой. Она называется Страстной и является наиболее строгим периодом за весь Великий пост.

Это время является лучшим для подготовки к Пасхе, в частности для:

  • покраски яиц,
  • уборки,
  • выпекания куличей или сладкого хлеба.

Самыми популярными днями для выпекания куличей являются:

  • среда, 1 мая,
  • Чистый четверг, который в 2024 году приходится на 2 мая,
  • Великая суббота, 4 мая.

Если вы планируете сделать много куличей, то процесс приготовления можно разбить на 2 – 3 дня. Однако не делайте этого в Страстную пятницу, ведь именно в этот день, по христианской традиции, распяли Иисуса.

Пасха по рецепту Дарьи Цвек

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 750 граммов муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 8 желтков;
– 50 граммов дрожжей;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 150 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 3 миндалины.
Для глазури:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут.
  2. Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и посветления.
  3. В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
  4. Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа.
  5. После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут.
  6. Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы.
  7. Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте.
  8. Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.
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Автор: Ольга Котів