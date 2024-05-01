Об этом знают лишь единицы: когда надо печь куличи
1 мая 2024, 09:26Читати новину українською
Источник:"Радио Люкс"
На Пасху традиционно пекут кулич. Однако нужно знать, когда именно это надо делать.
Чтобы куличи не зачерствели к Пасхе, не стоит печь их слишком рано. Однако и затягивать с этим делом не следует.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Когда надо печь куличи
Обычно куличи выпекают в последнюю неделю перед Пасхой. Она называется Страстной и является наиболее строгим периодом за весь Великий пост.
Это время является лучшим для подготовки к Пасхе, в частности для:
- покраски яиц,
- уборки,
- выпекания куличей или сладкого хлеба.
Самыми популярными днями для выпекания куличей являются:
- среда, 1 мая,
- Чистый четверг, который в 2024 году приходится на 2 мая,
- Великая суббота, 4 мая.
Если вы планируете сделать много куличей, то процесс приготовления можно разбить на 2 – 3 дня. Однако не делайте этого в Страстную пятницу, ведь именно в этот день, по христианской традиции, распяли Иисуса.
Пасха по рецепту Дарьи Цвек
- Время: 4 часа
- Порций: 6
– 750 граммов муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 8 желтков;
– 50 граммов дрожжей;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 150 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 3 миндалины.
Для глазури:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут.
- Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и посветления.
- В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
- Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа.
- После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут.
- Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы.
- Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте.
- Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.