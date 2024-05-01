Щоб паски не зачерствіли до Великодня, не варто пекти їх занадто рано. Однак і затягувати з цією справою не слід.

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Коли треба пекти паски

Зазвичай паски випікають в останній тиждень перед Великоднем. Він називається Страсним і є найбільш суворим періодом за увесь Великий піст.

Цей час є найкращим для підготовки до Великодня, зокрема для:

фарбування яєць,

прибирання,

випікання пасок чи солодкого хліба.

Найпопулярнішими днями для випікання пасок є:

середа, 1 травня,

Чистий четвер, який у 2024 році припадає на 2 травня,

Велика субота, 4 травня.

Якщо ви плануєте зробити багато пасок, то процес приготування можна розбити на 2 – 3 дні. Проте не робіть цього у Страсну п'ятницю, адже саме в цей день, за християнською традицією, розп'яли Ісуса.

Паска за рецептом Дарії Цвєк

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 750 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 8 жовтків;

– 50 грамів дріжджів;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– 150 грамів масла;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 50 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 3 мигдалини.

Для глазурі:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 1 білок;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Влийте в миску тепле молоко, додайте 1 столову ложку цукру, дріжджі, перемішайте, накрийте і залиште на 15 – 20 хвилин. Жовтки відділіть від білків. До жовтків додайте цукор, ванільний цукор. Вінчиком перетріть до однорідності та посвітління. У просіяному борошні зробіть ямку і влийте туди опару. Додайте сіль, збиті з цукром жовтки, перемішайте і замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло. Вимішуйте тісто впродовж 10 хвилин. Додайте промиті та просушені родзинки, натертий мигдаль і перемішайте. Сформуйте кулю, накрийте її рушником і дайте тісту збільшитися щонайменше вдвічі у теплому місці. На це піде приблизно 2 години. Після цього тісто легенько перемніть і розділіть на шматочки, сформуйте з них грудочки та вкладіть у форми на третину об'єму. Накрийте рушником і дайте тісту підрости ще 20 хвилин. Змастіть паски збитим яйцем і відправте у розігріту до 190 градусів духовку до зарум'янення. Випікайте 45 – 60 хвилин, залежно від розмірів форм. Потім дайте паскам охолонути та зніміть форми. Щоб приготувати глазур, до цукрової пудри додайте білок і виделкою добре все перетріть. Налийте лимонний сік і розмішайте. Змастіть паски глазур'ю і за бажанням задекоруйте.

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