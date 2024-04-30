Ярославский и Мартыновская снялись в фильме "Тесто": когда премьера

Уже вскоре украинские кинотеатры увидят еще один фильм украинского производства. К его созданию присоединились и известные украинские кулинары.

Ведущий проекта “Мастер шеф” Владимир Ярославский приглашает украинцев к просмотру документального фильма “Тесто”. В нем он вместе с коллегой по шоу Ольгой Мартыновской выступили в роли ведущих.

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Любимые кулинары побывали в разных уголках страны и показали секретные ингредиенты древних украинских блюд.

В старинной хате, в столичном ресторане, или даже на военном полигоне – кулинарное достояние Украины является настоящим сокровищем, которым восхищается весь мир,

– написал Ярославский.

Уже в четверг, 2 мая, фильм "Тесто" выйдет в прокат. Эта лента может быть интересной для каждого украинца, поэтому известный шеф призывает найти время, чтобы прикоснуться к нашему наследию.