Ведучий проєкту "Мастер шеф" Володимир Ярославський запрошує українців до перегляду документального фільму "Тісто". У ньому він разом з колегою по шоу Ольгою Мартиновською виступили у ролі ведучих.

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Улюблені кулінари побували у різних куточках країни та показали секретні інгредієнти давніх українських страв.

У старовинній хаті, у столичному ресторані, чи навіть на військовому полігоні — кулінарне надбання України є справжнім скарбом, яким захоплюється весь світ,

– написав Ярославський.

Вже у четвер, 2 травня, фільм "Тісто" вийде у прокат. Ця стрічка може бути цікавою для кожного українця, тому відомий шеф закликає знайти час, аби доторкнутися до нашої спадщини.

Це геніальний салат: готуємо страву до свята з курячого філе та інших простих продуктів.