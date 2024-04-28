Этот салат поражает своим вкусом и нежностью. Удачное сочетание продуктов гарантирует, что он исчезнет со стола просто в считанные минуты.

Читайте также Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с "Водным Миром"

Рецепт салата с курицей

Время : 30 минут

порций : 4

Приготовление:

  1. Куриное филе варим или запекаем. Нарезаем кубиком и выкладываем в миску для салата (для хорошей формы можно воспользоваться кондитерским кольцом).
  2. Смазываем щедрым слоем майонеза. Затем выкладываем и разравниваем кукурузу и снова смазываем майонезом.
  3. Выкладываем тертый сыр и делаем сеточку из майонеза. Ту же процедуру повторяем с огурцами.
  4. Вареные яйца делим на желтки и белки. Желтки мелко натираем и кладем в салат. Солим и даем немного майонеза.
  5. Последний слой– белки, по желанию можно украсить блюдо по своему усмотрению.

Приятного аппетита!