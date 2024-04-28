Этот салат поражает своим вкусом и нежностью. Удачное сочетание продуктов гарантирует, что он исчезнет со стола просто в считанные минуты.
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Рецепт салата с курицей
Время : 30 минут
порций : 4
Приготовление:
- Куриное филе варим или запекаем. Нарезаем кубиком и выкладываем в миску для салата (для хорошей формы можно воспользоваться кондитерским кольцом).
- Смазываем щедрым слоем майонеза. Затем выкладываем и разравниваем кукурузу и снова смазываем майонезом.
- Выкладываем тертый сыр и делаем сеточку из майонеза. Ту же процедуру повторяем с огурцами.
- Вареные яйца делим на желтки и белки. Желтки мелко натираем и кладем в салат. Солим и даем немного майонеза.
- Последний слой– белки, по желанию можно украсить блюдо по своему усмотрению.
Приятного аппетита!