Суп – лучший способ согреться в осеннюю погоду и зарядить организм энергией на новые подвиги. Прекрасные опции для горячих блюд дарят грибы, которые любит каждый из нас.

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Сливочный грибной суп – это блюдо, которое нравится абсолютно всем. Оно способна покорить вкус даже тех, кто не очень любит жидкое.

Рецепт сливочного грибного супа

Время: 1 час

Порций: 4





Просто и вкусно / Фото popro stupycha

Ингредиенты:

4 литра воды;

1 столовая ложка измельченной петрушки;

1 столовая ложка измельченного укропа;

1 морковь;

2 петрушки;

500 грамм шампиньонов;

1 луковица;

4 зубчика чеснока;

200 миллилитров сливок;

1 столовая ложка муки;

6 картофелин;

щепотка соли, перец по вкусу.

Дополнительно: пшеничные или ржаные сухари.

Приготовление: