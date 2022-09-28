Суп – лучший способ согреться в осеннюю погоду и зарядить организм энергией на новые подвиги. Прекрасные опции для горячих блюд дарят грибы, которые любит каждый из нас.
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Сливочный грибной суп – это блюдо, которое нравится абсолютно всем. Оно способна покорить вкус даже тех, кто не очень любит жидкое.
Рецепт сливочного грибного супа
Время: 1 час
Порций: 4
Просто и вкусно / Фото popro stupycha
Ингредиенты:
- 4 литра воды;
- 1 столовая ложка измельченной петрушки;
- 1 столовая ложка измельченного укропа;
- 1 морковь;
- 2 петрушки;
- 500 грамм шампиньонов;
- 1 луковица;
- 4 зубчика чеснока;
- 200 миллилитров сливок;
- 1 столовая ложка муки;
- 6 картофелин;
- щепотка соли, перец по вкусу.
Дополнительно: пшеничные или ржаные сухари.
Приготовление:
- В кастрюле вскипятите 4 литра воды.
- Добавьте петрушку, укроп, очищенную и нарезанную морковь.
- Отдельно обжарьте на сковороде нашинкованный лук. Когда он станет мягкой – добавьте выдавленный чеснок.
- Грибы тщательно промойте и нарежьте на пластины, выложите в сковороду и обжарьте на медленном огне. Залейте сливками, добавьте столовую ложку муки, посолите и поперчите.
- Жарьте на медленном огне около 10 минут, иногда помешивая.
- Добавьте в кастрюлю содержимое сковородки и нарезанный на кубики картофель.
- Варите около 30 минут.
- Перемешайте все ингредиенты блендера в нежный крем.
- Смаковать суп можно без добавок, по желанию добавьте в каждую кастрюлю любимые сухари. Приятного аппетита!