Суп – найкращий спосіб зігрітися в осінню погоду та зарядити свій організм енергією на нові подвиги. Чудові опції для гарячих страв дарують гриби, які полюбляє кожен із нас.
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Вершковий грибний суп – це страва, яка подобається абсолютно усім. Вона здатна підкорити смак навіть тих, хто не надто полюбляє рідке.
Рецепт вершкового грибного супу
Час: 1 година
Порцій: 4
Просто та смачно / Фото popro stupycha
Інгредієнти:
- 4 літри води;
- 1 столова ложка подрібненої петрушки;
- 1 столова ложка подрібненого кропу;
- 1 морква;
- 2 петрушки;
- 500 грамів печериць;
- 1 цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 200 мілілітрів вершків;
- 1 столова ложка борошна;
- 6 картоплин;
- щіпка солі, перець до смаку.
Додатково: пшеничні або житні сухарі.
Приготування:
- У каструлі закип'ятіть 4 літри води.
- Додайте петрушку, кріп, очищену та нарізану моркву.
- Окремо обсмажте на сковороді нашатковану цибулю. Коли вона стане м’якою – додайте видавлений часник.
- Гриби ретельно промийте та наріжте на пластини, викладіть в сковороду і обсмажити на повільному вогні. Залийте вершками, додайте столову ложку борошна, посоліть і поперчіть.
- Смажте на повільному вогні близько 10 хвилин, час від часу помішуючи.
- Додайте в каструлю вміст сковорідки та нарізану на кубики картоплю.
- Варіть приблизно 30 хвилин.
- Перемішайте всі інгредієнти блендером в ніжний крем.
- Смакувати суп можна без добавок, за бажанням додайте у кожну каструлю улюблені сухарі. Смачного!