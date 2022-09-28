Суп – найкращий спосіб зігрітися в осінню погоду та зарядити свій організм енергією на нові подвиги. Чудові опції для гарячих страв дарують гриби, які полюбляє кожен із нас.

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Вершковий грибний суп – це страва, яка подобається абсолютно усім. Вона здатна підкорити смак навіть тих, хто не надто полюбляє рідке.

Рецепт вершкового грибного супу

Час: 1 година
Порцій: 4

Просто та смачно / Фото popro stupycha

Інгредієнти:

  • 4 літри води;
  • 1 столова ложка подрібненої петрушки;
  • 1 столова ложка подрібненого кропу;
  • 1 морква;
  • 2 петрушки;
  • 500 грамів печериць;
  • 1 цибулина;
  • 4 зубчики часнику;
  • 200 мілілітрів вершків;
  • 1 столова ложка борошна;
  • 6 картоплин;
  • щіпка солі, перець до смаку.

Додатково: пшеничні або житні сухарі.

Приготування:

  1. У каструлі закип'ятіть 4 літри води.
  2. Додайте петрушку, кріп, очищену та нарізану моркву.
  3. Окремо обсмажте на сковороді нашатковану цибулю. Коли вона стане м’якою – додайте видавлений часник.
  4. Гриби ретельно промийте та наріжте на пластини, викладіть в сковороду і обсмажити на повільному вогні. Залийте вершками, додайте столову ложку борошна, посоліть і поперчіть.
  5. Смажте на повільному вогні близько 10 хвилин, час від часу помішуючи.
  6. Додайте в каструлю вміст сковорідки та нарізану на кубики картоплю.
  7. Варіть приблизно 30 хвилин.
  8. Перемішайте всі інгредієнти блендером в ніжний крем.
  9. Смакувати суп можна без добавок, за бажанням додайте у кожну каструлю улюблені сухарі. Смачного!