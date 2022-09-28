Суп – найкращий спосіб зігрітися в осінню погоду та зарядити свій організм енергією на нові подвиги. Чудові опції для гарячих страв дарують гриби, які полюбляє кожен із нас.

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Вершковий грибний суп – це страва, яка подобається абсолютно усім. Вона здатна підкорити смак навіть тих, хто не надто полюбляє рідке.

Рецепт вершкового грибного супу

Час: 1 година

Порцій: 4





Просто та смачно / Фото popro stupycha

Інгредієнти:

4 літри води;

1 столова ложка подрібненої петрушки;

1 столова ложка подрібненого кропу;

1 морква;

2 петрушки;

500 грамів печериць;

1 цибулина;

4 зубчики часнику;

200 мілілітрів вершків;

1 столова ложка борошна;

6 картоплин;

щіпка солі, перець до смаку.

Додатково: пшеничні або житні сухарі.

Приготування: