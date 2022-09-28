Не останется даже ложки: рецепт сливочного грибного супа

28 сентября 2022 , 21:15
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Источник:

popro stupycha

Грибы – едва ли не самый популярный "атрибут" осени. Из этого продукта делают много блюд, но сливочный грибной суп – это то, к чему вам захочется возвращаться снова и снова.

Суп – лучший способ согреться в осеннюю погоду и зарядить организм энергией на новые подвиги. Прекрасные опции для горячих блюд дарят грибы, которые любит каждый из нас.

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Сливочный грибной суп – это блюдо, которое нравится абсолютно всем. Оно способна покорить вкус даже тех, кто не очень любит жидкое.

Рецепт сливочного грибного супа

Время: 1 час
Порций: 4

Просто и вкусно / Фото popro stupycha

Ингредиенты:

  • 4 литра воды;
  • 1 столовая ложка измельченной петрушки;
  • 1 столовая ложка измельченного укропа;
  • 1 морковь;
  • 2 петрушки;
  • 500 грамм шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 200 миллилитров сливок;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 6 картофелин;
  • щепотка соли, перец по вкусу.

Дополнительно: пшеничные или ржаные сухари.

Приготовление:

  1. В кастрюле вскипятите 4 литра воды.
  2. Добавьте петрушку, укроп, очищенную и нарезанную морковь.
  3. Отдельно обжарьте на сковороде нашинкованный лук. Когда он станет мягкой – добавьте выдавленный чеснок.
  4. Грибы тщательно промойте и нарежьте на пластины, выложите в сковороду и обжарьте на медленном огне. Залейте сливками, добавьте столовую ложку муки, посолите и поперчите.
  5. Жарьте на медленном огне около 10 минут, иногда помешивая.
  6. Добавьте в кастрюлю содержимое сковородки и нарезанный на кубики картофель.
  7. Варите около 30 минут.
  8. Перемешайте все ингредиенты блендера в нежный крем.
  9. Смаковать суп можно без добавок, по желанию добавьте в каждую кастрюлю любимые сухари. Приятного аппетита!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська