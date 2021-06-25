Новый суперфуд атакует полки магазинов: почему стоит покупать продукты из кокоса: советы

Чего только не придумают, чтобы заинтересовать и продать свой товар, скажете вы. А вот и нет! Среди новомодных суперфудов есть и действительно полезные продукты, которые используют в своей выпечке кондитеры и хозяйки. Украинский кондитер Лиза Глинская решила поделиться с читателями полезной информацией о кокосовой муке и сахаре, ведь она сама использует их в своих десертах.

Мы много знаем и уже давно используем в десертах и выпечке кокосовую стружку, но о кокосовой муке и сахаре нам мало что известно.

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Давайте разберемся, что же это за новомодные продукты, из чего их производят и как их использовать.

Кокосовая мука

Кокосовая мука – это мука из мякоти кокоса. Сперва из нее выжимают кокосовое масло, а из жмыха изготавливают муку.



Кокосовая мука / Фото Экотов

По структуре и внешне кокосовая мука похожа на пшеничную. В ней нет выраженной слащавости, но и вкуса кокоса тоже нет – он исчезает вместе с отжимом масла. Поскольку мука не является сладкой, ее можно использовать не только для десертов, но и для других блюд.

Главным отличием кокосовой муки от обычной является отсутствие глютена.

Выпечка из этой муки получается нежнее чем при использовании пшеничной муки. Кокосовую муку используют для приготовления соусов и для загущивания кремов.

Кокосовый сахар

Бытует мнение, что кокосовый сахар добывают из кокосовой воды ореха, но на самом деле это не так. Сахар получают из сока соцветия кокосовой пальмы. У основания соцветия делают надрезы, рядом закрепляют специальный сосуд, который и наполняется соком. Далее его выпаривают и получают кокосовый сахар.



Кокосовый сахар / Фото Информационный портал Диагноз

На вкус кокосовый сахар в меру сладкий, чем-то похож на тростниковый, но вкус отличается. В нем присутствуют легкие нотки карамели и ореха, а его цвет и вкус зависят от пальмы, сезона и места ее выращивания.

Кокосовый сахар – это 100% натуральный продукт, ведь его не очищают. Его гликемический индекс довольно низок по сравнению с обычным сахаром или его аналогами. Кокосовый сахар медленно усваивается организмом по сравнению с обычным, но калории все же присутствуют.

Кокосовый сахар используют в выпечке, десертах и напитках. Многим нравится добавлять кокосовый сахар в кофе.