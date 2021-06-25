Ми багато знаємо та вже давно використовуємо у десертах та випічці кокосову стружку, але про косове борошно та цукор нам мало, що відомо.

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Нумо розберімося, що ж це за новомодні продукти, з чого їх виробляють та як їх використовувати.

Кокосове борошно

Кокосове борошно – це борошно з м'якоті кокоса. Спершу з неї вижимають кокосову олію, а зі жмиху виготовляють борошно.



Кокосове борошно / Фото Екотов

За структурою та ззовні кокосове борошно схоже до пшеничного. У ньому не має вираженої солодкавості, але й смаку кокосу теж не має – він зникає разом з віджимом олії. Оскільки борошно не є солодким, його можна використовувати не тільки для десертів, а й для інших страв.

Головною відмінністю кокосового борошна від звичайного є відсутність глютену.

Випічка з цього борошна виходить ніжнішою ніж при використанні пшеничного борошна. Кокосове борошно використовують для приготування соусів та для загущування кремів.

Кокосовий цукор

Існує думка, що кокосовий цукор добувають з кокосової води горіху, але насправді це не так. Цукор отримують з соку суцвіття кокосової пальми. Біля основи суцвіття роблять надрізи, поруч закріпляють спеціальну посудину, котра й наповнюється соком. Далі його випарюють та отримують кокосовий цукор.



Кокосовий цукор / Фото Інформаційний портал Діагноз

На смак кокосовий цукор в міру солодкий, чимось схожий на тростинний, але смак відрізняється. У ньому присутні легкі нотки карамелі та горіха, а його колір та смак залежить від пальми, сезону та місця її вирощування.

Кокосовий цукор – це 100% натуральний продукт, адже його не очищають. Його глікемічний індекс доволі низький в порівнянні зі звичайним цукор або його аналогами. Кокосовий цукор повільно засвоюється організмом в порівняні зі звичайним, але калорії все ж присутні.

Кокосовий цукор використовують у випічці, десертах та напоях. Багатьом подобається додавати кокосовий цукор до кави.