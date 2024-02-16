Яблочный коктейль – отличная идея для вкусного, быстрого и очень питательного перекуса. Это коктейль, который идеально подходит для второго завтрака и даст заряд энергии на последующий день.

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Яблочный коктейль

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Яблоко очистите от кожуры и разрежьте на половинки.
  2. Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
  3. Поместите яблоко, хлопья и семена в блендер.
  4. Добавьте молоко.
  5. Взбейте коктейль до однородности.

Как выбрать сочные яблоки

Некоторые сорта яблок, такие как Голден Делишес, известны своей сочностью. Выберите яблоки, которые являются твердыми и имеют гладкую поверхность. Их должно быть легко сжимать.

Избегайте яблок с царапинами, пятнами или испорченной кожей. Это может быть показателем несвежести или порчи. Понюхайте яблоки. Свежие, сочные яблоки будут иметь приятный аромат.