Яблучний коктейль – чудова ідея для смачного, швидкого та надзвичайно поживного перекусу. Це коктейль, який ідеально підходить для другого сніданку та дасть заряд енергії на подальший день.
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Яблучний коктейль
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Яблуко почистіть від шкірки і розріжте на половинки.
- Видаліть серцевину і наріжте невеликими шматочками.
- Помістіть яблуко, пластівці та насіння в блендер.
- Додайте молоко.
- Збийте коктейль до однорідності.
Як обрати соковиті яблука
Деякі сорти яблук, такі як Голден Делішес, відомі своєю соковитістю. Оберіть яблука, які є твердими та мають гладку поверхню. Їх повинно бути легко стискати.
Уникайте яблук з подряпинами, плямами або зіпсованою шкірою. Це може бути показником несвіжості або псування. Понюхайте яблука. Свіжі, соковиті яблука матимуть приємний аромат.