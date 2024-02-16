Яблучний коктейль – чудова ідея для смачного, швидкого та надзвичайно поживного перекусу. Це коктейль, який ідеально підходить для другого сніданку та дасть заряд енергії на подальший день.

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Яблучний коктейль

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Яблуко почистіть від шкірки і розріжте на половинки.
  2. Видаліть серцевину і наріжте невеликими шматочками.
  3. Помістіть яблуко, пластівці та насіння в блендер.
  4. Додайте молоко.
  5. Збийте коктейль до однорідності.

Як обрати соковиті яблука

Деякі сорти яблук, такі як Голден Делішес, відомі своєю соковитістю. Оберіть яблука, які є твердими та мають гладку поверхню. Їх повинно бути легко стискати.

Уникайте яблук з подряпинами, плямами або зіпсованою шкірою. Це може бути показником несвіжості або псування. Понюхайте яблука. Свіжі, соковиті яблука матимуть приємний аромат.