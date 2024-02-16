Феерия вкуса: возможно ли приготовить коктейль из яблока и овсянки

Конец зимы – это то время, когда уже скоро наступит пора свежих фруктов, но в погребе еще хранится запас яблок. Есть отличная идея, как их использовать – приготовьте невероятный коктейль!

Яблочный коктейль – отличная идея для вкусного, быстрого и очень питательного перекуса. Это коктейль, который идеально подходит для второго завтрака и даст заряд энергии на последующий день.

К теме Ваш завтрак будет идеальным: какой простой прием сделает яичницу красивой, как на картинке

Яблочный коктейль

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

– 200 грамм яблок;– 125 миллилитров молока;– 30 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления;– 10 грамм семян льна.

Приготовление:

Яблоко очистите от кожуры и разрежьте на половинки. Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Поместите яблоко, хлопья и семена в блендер. Добавьте молоко. Взбейте коктейль до однородности.

Как выбрать сочные яблоки

Некоторые сорта яблок, такие как Голден Делишес, известны своей сочностью. Выберите яблоки, которые являются твердыми и имеют гладкую поверхность. Их должно быть легко сжимать.

Избегайте яблок с царапинами, пятнами или испорченной кожей. Это может быть показателем несвежести или порчи. Понюхайте яблоки. Свежие, сочные яблоки будут иметь приятный аромат.

Как не испортить напиток: что не стоит добавлять в