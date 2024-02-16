Феерия вкуса: возможно ли приготовить коктейль из яблока и овсянки
Источник:Fajne gotowanie
Конец зимы – это то время, когда уже скоро наступит пора свежих фруктов, но в погребе еще хранится запас яблок. Есть отличная идея, как их использовать – приготовьте невероятный коктейль!
Яблочный коктейль – отличная идея для вкусного, быстрого и очень питательного перекуса. Это коктейль, который идеально подходит для второго завтрака и даст заряд энергии на последующий день.
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Яблочный коктейль
- Время: 20 минут
- Порций: 1
– 200 грамм яблок;
– 125 миллилитров молока;
– 30 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления;
– 10 грамм семян льна.
Приготовление:
- Яблоко очистите от кожуры и разрежьте на половинки.
- Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками.
- Поместите яблоко, хлопья и семена в блендер.
- Добавьте молоко.
- Взбейте коктейль до однородности.
Как выбрать сочные яблоки
Некоторые сорта яблок, такие как Голден Делишес, известны своей сочностью. Выберите яблоки, которые являются твердыми и имеют гладкую поверхность. Их должно быть легко сжимать.
Избегайте яблок с царапинами, пятнами или испорченной кожей. Это может быть показателем несвежести или порчи. Понюхайте яблоки. Свежие, сочные яблоки будут иметь приятный аромат.