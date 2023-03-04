Расслабиться после тяжелой недели: простой рецепт коктейля Маргарита

В вечер субботы каждый хочет расслабиться и насладиться выходным по полной. Легкий коктейль в сочетании с сериалом, книгой или общением – именно то, что нужно для таких случаев.

Коктейль Маргарита всегда ассоциируется с праздником, развлечениями и отдыхом. Готовить его очень легко, поэтому если нужен вкусный напиток для субботнего вечера – этот вариант обязательно придется вам по вкусу.

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Рецепт коктейля Маргарита

Время: 2 минуты

Порций: 1

Коктейль на выходные / Фото Pixabay

Ингредиенты:

– 35 миллилитров текилы;

– 20 миллилитров апельсинового ликера;

– 35 миллилитров сока лайма;

– несколько кубиков льда;

– долька лайма для украшения.

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Приготовление:

Наливаем текилу, апельсиновый ликер и сок лайма в коктейльный шейкер.

Добавляем кубики льда и энергично встряхиваем 10 – 15 секунд.

Бокал для мартини смачиваем водой и погружаем в соль.

Процеживаем коктейль в бокал и украшаем долькой лайма.

Приятного аппетита!