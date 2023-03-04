Коктейль Маргарита всегда ассоциируется с праздником, развлечениями и отдыхом. Готовить его очень легко, поэтому если нужен вкусный напиток для субботнего вечера – этот вариант обязательно придется вам по вкусу.
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Рецепт коктейля Маргарита
Время: 2 минуты
Порций: 1
Коктейль на выходные / Фото Pixabay
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Приготовление:
- Наливаем текилу, апельсиновый ликер и сок лайма в коктейльный шейкер.
- Добавляем кубики льда и энергично встряхиваем 10 – 15 секунд.
- Бокал для мартини смачиваем водой и погружаем в соль.
- Процеживаем коктейль в бокал и украшаем долькой лайма.
Приятного аппетита!