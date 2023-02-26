Когда речь заходит о сырном соусе, обычно мы ассоциируем его с макаронами. Это не единственный способ его применения, он прекрасно смакует с рыбой, курочкой и любым гарниром.
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Рецепт сырного соуса
Время: 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- В сотейнике растапливаем сливочное масло.
- Добавляем муку и варим 1 – 2 минуты.
- Постепенно вливаем молоко, постоянно помешиваем. Перед вливанием молока соус должен быть шелковистым.
- Доводим соус до слабого кипения.
- Убавляем огонь и варим 5 минут. Солим и перчим.
- Добавляем сыр и помешиваем. Он должен расплавиться.
- Не следует доводить соус до повторного кипения, иначе он станет слишком густым и тянущимся.
- По желанию в соус можно добавить ложечку горчицы.