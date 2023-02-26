Когда речь заходит о сырном соусе, обычно мы ассоциируем его с макаронами. Это не единственный способ его применения, он прекрасно смакует с рыбой, курочкой и любым гарниром.

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Рецепт сырного соуса

Время: 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • В сотейнике растапливаем сливочное масло.
  • Добавляем муку и варим 1 – 2 минуты.
  • Постепенно вливаем молоко, постоянно помешиваем. Перед вливанием молока соус должен быть шелковистым.
  • Доводим соус до слабого кипения.
  • Убавляем огонь и варим 5 минут. Солим и перчим.
  • Добавляем сыр и помешиваем. Он должен расплавиться.
  • Не следует доводить соус до повторного кипения, иначе он станет слишком густым и тянущимся.
  • По желанию в соус можно добавить ложечку горчицы.