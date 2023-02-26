Когда речь заходит о сырном соусе, обычно мы ассоциируем его с макаронами. Это не единственный способ его применения, он прекрасно смакует с рыбой, курочкой и любым гарниром.

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Рецепт сырного соуса

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 25 грамм сливочного масла;

– 25 грамм муки;

– 400 – 500 миллилитров молока;

– 80 грамм твердого сыра (лучше всего брать чеддер);

– соль и перец – по вкусу.

Приготовление: