Сочный и сладкий арбуз сочетается почти со всеми продуктами, а также его добавляют в различные коктейли, которые прекрасно освежают в летний зной. Существует много рецептов коктейлей с алкоголем и без.

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Мы подготовили для вас простые безалкогольные – с лаймом, мятой, мороженым и клубникой. Если хотите сладкий напиток – добавьте сироп, сахар, мед. Также можно добавлять сливки, другие любимые фрукты и цитрусовые.

Безалкогольный напиток с арбузом и лаймом / Фото Pexels

Коктейль из арбуза, лайма и мяты

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 58 ккал

Ингредиенты:

– 5 – 6 ломтиков арбуза;

– веточка мяты;

– 1 лайм;

– лед.

Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками. Мяту помойте, оставьте листья. Лайм помойте, разрежьте пополам, одну часть нарежьте ломтиками, с другой – выжмите сок. В блендер выложите лед, добавьте мяту, арбуз, сок лайма, взбейте до однородной консистенции. Разлейте в стаканы, задекорируйте ломтиками лайма.

Коктейль с арбузом и мороженым / Фото Freepik

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Коктейль из арбуза и мороженого

Время: 1 0 минут

0 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 97 ккал

Ингредиенты:

– 1/2 одного арбуза;

– 100 граммов ванильного мороженого;

– стакан молока 2,5 – 3,2%.

Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками. В блендер выложите кубики арбуза, добавьте молоко, мороженое, измельчите до однородной консистенции. Разлейте в стаканы, добавьте соломинки. По желанию добавьте лед и сладкий сироп.

Безалкогольный напиток с арбузом и клубникой / Фото Unsplash

Коктейль из арбуза и клубники

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 79 ккал

Ингредиенты:

– 4 ломтика арбуза;

– 200 граммов клубники;

– 1 столовая ложка меда.