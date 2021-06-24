Сочный и сладкий арбуз сочетается почти со всеми продуктами, а также его добавляют в различные коктейли, которые прекрасно освежают в летний зной. Существует много рецептов коктейлей с алкоголем и без.

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Мы подготовили для вас простые безалкогольные – с лаймом, мятой, мороженым и клубникой. Если хотите сладкий напиток – добавьте сироп, сахар, мед. Также можно добавлять сливки, другие любимые фрукты и цитрусовые.

Безалкогольный напиток с арбузом и лаймом / Фото Pexels

Коктейль из арбуза, лайма и мяты

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 58 ккал
  1. Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
  2. Мяту помойте, оставьте листья.
  3. Лайм помойте, разрежьте пополам, одну часть нарежьте ломтиками, с другой – выжмите сок.
  4. В блендер выложите лед, добавьте мяту, арбуз, сок лайма, взбейте до однородной консистенции.
  5. Разлейте в стаканы, задекорируйте ломтиками лайма. 

Коктейль с арбузом и мороженым / Фото Freepik

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Коктейль из арбуза и мороженого

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 97 ккал
  1. Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
  2. В блендер выложите кубики арбуза, добавьте молоко, мороженое, измельчите до однородной консистенции.
  3. Разлейте в стаканы, добавьте соломинки. По желанию добавьте лед и сладкий сироп.

Безалкогольный напиток с арбузом и клубникой / Фото Unsplash

Коктейль из арбуза и клубники

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 79 ккал
  1. Клубнику помойте, очистите от листочков, разрежьте пополам.
  2. Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
  3. В блендер выложите клубнику, кубики арбуза, добавьте мед. Взбейте в течение 30 секунд до однородной консистенции.
  4. Разлейте по бокалам, отправьте в холодильник на 15 минут. Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники. Не забудьте о соломинки. Приятного аппетита!