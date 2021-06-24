Соковитий та солодкий кавун чудово смакує не тільки у свіжому вигляді, а й у різноманітних коктейлях, які освіжають у літню спеку. Кавун поєднується майже з усіма продуктами. Існує безліч рецептів коктейлів з алкоголем і без.

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Ми підготували для вас прості безалкогольні – з лаймом, м'ятою, морозивом та полуницею. Якщо бажаєте солодкий напій – додайте сироп, цукор, мед. Також можна додавати вершки, інші улюблені фрукти та цитрусові.

Безалкогольний напій з кавуном та лаймом/ Фото Pexels

Коктейль з кавуна, лайма та м'ятою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 58 ккал

Інгредієнти:

– 5 – 6 скибочок кавуна;

– гілочка м'яти;

– 1 лайм;

– лід.

Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками. М'яту помийте, залиште листя. Лайм помийте, розріжте навпіл, одну частину наріжте скибочками, з іншої – вичавіть сік. У блендер викладіть лід, додайте м'яту, кавун, сік лайму, збийте до однорідної консистенції. Розлийте у склянки, задекоруйте скибочками лайму.

Коктейль з кавуном і морозивом/ Фото Freepik

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Коктейль з кавуна і морозива

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 97 ккал

Інгредієнти:

– 1/2 одного кавуна;

– 100 грамів ванільного морозива;

– склянка молока 2,5 – 3,2 %.

Кавун помийте, наріжте на скибочки, почистіть від шкірки, видаліть кісточки, м'яку частину наріжте кубиками. У блендер викладіть кубики кавуна, додайте молоко, морозиво, подрібніть до однорідної консистенції. Розлийте у склянки, додайте соломинки. За бажанням додайте лід та солодкий сироп.

Безалкогольний напій з кавуном і полуницею/ Фото Unsplash

Коктейль з кавуна та полуниці

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 79 ккал

Інгредієнти:

– 4 скибочки кавуна;

– 200 грамів полуниці;

– 1 столова ложка меду.