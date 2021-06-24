Коктейли из арбуза: три рецепта холодного летнего напитка
Источник:24 канал
Если хотите утолить жажду в жаркие летние дни, приготовьте прохладные коктейли с арбузом. Детали – в материале.
Сочный и сладкий арбуз сочетается почти со всеми продуктами, а также его добавляют в различные коктейли, которые прекрасно освежают в летний зной. Существует много рецептов коктейлей с алкоголем и без.
Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес
Мы подготовили для вас простые безалкогольные – с лаймом, мятой, мороженым и клубникой. Если хотите сладкий напиток – добавьте сироп, сахар, мед. Также можно добавлять сливки, другие любимые фрукты и цитрусовые.
Безалкогольный напиток с арбузом и лаймом / Фото Pexels
Коктейль из арбуза, лайма и мяты
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 58 ккал
– 5 – 6 ломтиков арбуза;
– веточка мяты;
– 1 лайм;
– лед.
- Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
- Мяту помойте, оставьте листья.
- Лайм помойте, разрежьте пополам, одну часть нарежьте ломтиками, с другой – выжмите сок.
- В блендер выложите лед, добавьте мяту, арбуз, сок лайма, взбейте до однородной консистенции.
- Разлейте в стаканы, задекорируйте ломтиками лайма.
Коктейль с арбузом и мороженым / Фото Freepik
Читайте также Как приготовить лимонад дома: три простых рецепта
Коктейль из арбуза и мороженого
- Время: 10 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 97 ккал
– 1/2 одного арбуза;
– 100 граммов ванильного мороженого;
– стакан молока 2,5 – 3,2%.
- Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
- В блендер выложите кубики арбуза, добавьте молоко, мороженое, измельчите до однородной консистенции.
- Разлейте в стаканы, добавьте соломинки. По желанию добавьте лед и сладкий сироп.
Безалкогольный напиток с арбузом и клубникой / Фото Unsplash
Коктейль из арбуза и клубники
- Время: 25 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 79 ккал
– 4 ломтика арбуза;
– 200 граммов клубники;
– 1 столовая ложка меда.
- Клубнику помойте, очистите от листочков, разрежьте пополам.
- Арбуз помойте, нарежьте на ломтики, очистите от кожуры, удалите косточки, мягкую часть нарежьте кубиками.
- В блендер выложите клубнику, кубики арбуза, добавьте мед. Взбейте в течение 30 секунд до однородной консистенции.
- Разлейте по бокалам, отправьте в холодильник на 15 минут. Перед подачей задекорируйте ломтиками клубники. Не забудьте о соломинки. Приятного аппетита!