Ароматный напиток на зиму: рецепт компота из слив
12 сентября 2022 , 16:49Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Компот позволяет ощутить вкус лета даже холодными зимними вечерами. Домашний напиток из слив приготовить очень просто, но результат получается исключительным.
Приготовление компота – обязательный процесс ритуала подготовки к зиме. Для этого используют самые разные фрукты, а особой популярностью пользуются сливы. Давайте тоже попробуем приготовить вкусный напиток по крайне легкому рецепту.
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Рецепт компота из слив на зиму
Время: 1,5 часа
Порции: 4 банки на 1 литр
Напиток на зимние праздники / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 килограмма слив;
- 220 граммов сахара;
- 16 гвоздик (по желанию);
- 1,6 литра кипяченой воды.
Приготовление:
- Начните с выбора хороших слив для компота. Идеально подойдут поздние сорта, в которых легко удаляется косточка.
- Сливы следует тщательно промыть. Есть отличный способ: положите фрукты в большую миску с холодной водой и добавьте маленькую ложку пищевой соды. Промыв сливы в растворе, еще раз промойте их под холодной водой и очистите от косточек и плодоножек. Затем разрежьте фрукты на половинки.
- Подготовьте четыре чистых банки. Они должны быть идеально чистыми, желательно промыты кипятком, как и крышки. Используйте только неповрежденную посуду.
- В каждую банку положите одинаковое количество половинок слив. Добавьте к сливам по три ложки сахара.
- В каждую банку положите 4 гвоздики и залейте кипяченой водой.
- Оставьте не менее 1 см свободного пространства по краям и закройте банки.
- Пастеризуйте банки с компотом в кастрюле 30 минут после закипания воды.