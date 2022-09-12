Ароматный напиток на зиму: рецепт компота из слив

Компот позволяет ощутить вкус лета даже холодными зимними вечерами. Домашний напиток из слив приготовить очень просто, но результат получается исключительным.

Приготовление компота – обязательный процесс ритуала подготовки к зиме. Для этого используют самые разные фрукты, а особой популярностью пользуются сливы. Давайте тоже попробуем приготовить вкусный напиток по крайне легкому рецепту.

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Рецепт компота из слив на зиму

Время: 1,5 часа

Порции: 4 банки на 1 литр

Напиток на зимние праздники​ / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2 килограмма слив;

220 граммов сахара;

16 гвоздик (по желанию);

1,6 литра кипяченой воды.

Приготовление:​

Начните с выбора хороших слив для компота. Идеально подойдут поздние сорта, в которых легко удаляется косточка. Сливы следует тщательно промыть. Есть отличный способ: положите фрукты в большую миску с холодной водой и добавьте маленькую ложку пищевой соды. Промыв сливы в растворе, еще раз промойте их под холодной водой и очистите от косточек и плодоножек. Затем разрежьте фрукты на половинки. Подготовьте четыре чистых банки. Они должны быть идеально чистыми, желательно промыты кипятком, как и крышки. Используйте только неповрежденную посуду. В каждую банку положите одинаковое количество половинок слив. Добавьте к сливам по три ложки сахара. В каждую банку положите 4 гвоздики и залейте кипяченой водой. Оставьте не менее 1 см свободного пространства по краям и закройте банки. Пастеризуйте банки с компотом в кастрюле 30 минут после закипания воды.